Ecco come partecipare come pubblico a Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan su Rai 2.

Si chiama Da vicino nessuno è normale ed è il nuovo programma in prima serata di Alessandro Cattelan, uno dei conduttori più amati della televisione italiana. La prima puntata va in onda lunedì 20 maggio, a partire dalle ore 21.25 circa, su Rai 2 , le altre saranno sempre al lunedì sera e sempre in prima serata. In ogni puntata non mancheranno i vari ospiti (provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica, del cinema o dello sport) anche se non si sottoporranno alle classiche interviste che siamo abituati a vedere nei programmi di Alessandro Cattelan. Ma in studio ci sarà anche il pubblico. Vediamo allora come partecipare come pubblico a Da vicino nessuno è normale.

Da vicino nessuno è normale, il pubblico: come partecipare al programma di Alessandro Cattelan

Come fare quindi ad assistere direttamente dallo studio a una puntata di Da vicino nessuno è normale? Per candidarsi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo [email protected] inserendo i vostri dati e specificando il nome del programma a cui volete partecipare, per l’appunto Da vicino nessuno è normale. Questo perché lo stesso indirizzo mail può essere utilizzato anche per candidarsi a partecipare come pubblico a una puntata di Stasera c’è Cattelan.

Alessandro Cattelan

Nel caso in cui foste selezionate, sarete poi contatati direttamente dalla produzione e vi verranno comunicato quando potrete assistere alla registrazione del programma e tutte le altre modalità.

Le puntate di Da vicino nessuno è normale non sono girate all’interno degli studi televisivi della Rai ma vanno in onda dal Teatro Franco Parenti di Milano (via Pier Lombardo 14, Milano). Ci sono però anche alcuni momenti che sono girati al di fuori della location del teatro, all’esterno e nella piscina dei Bagni Misteriosi.