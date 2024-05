Ecco le location di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, la miniserie con protagonista Stefano Accorsi nei panni di Guglielmo Marconi.

In occasione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, la Rai ha deciso di dedicargli una miniserie TV in onda, in due puntate, lunedì 20 e martedì 21 maggio (ma che possono poi essere viste anche in qualsiasi altro momento su RaiPlay). La miniserie ha come titolo Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo e ha per protagonista principale Stefano Accorsi, che veste appunti i panni dello scienziato e inventore. Vediamo Roa quali sono le location di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo.

Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo: le location della miniserie Rai

Le due puntate di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo è stato girato tra il Lazio e l’Emilia Romagna, proprio nei luoghi in cui si sono svolti i fatti che vengono raccontati nel corso della storia.

Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo

La villa di Guglielmo Marconi è Villa Griffone, che si trova a Sasso Marconi, in provincia di Bologna. Oggi la villa ospita la Fondazione Guglielmo Marconi e il Museo Marconi che è appunto dedicato all’inventore e alla storia delle radiocomunicazioni.

Le scene con protagoniste Benito Mussolini sono state girate a Roma tra Villa Torlonia, la residenza del Duce, e Palazzo Venezia, in particolare all’interno della sala del Mappamondo. Tra le location romane di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo citiamo anche Villa Mondragone.

Per quanto riguarda l’Elettra, il panfilo di Guglielmo Marconi che utilizzava come casa-laboratorio, è stato invece ricostruito negli studi cinematografici. Il panfilo originale, infatti, non esiste più.

Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo: il cast

Come detto in precedenza, a vestire i panni di Guglielmo Marconi in L’uomo che ha connesso il mondo è Stefano Accorsi. Nel cast della fiction troviamo poi anche Cecilia Bertozzi nei panni della moglie Maria Cristina, Carolina Maichelangeli è invece la figlia Elettra. Tra i protagonisti c’è poi Fortunato Cerlino, che interpreta il ruolo di Benito Mussolini.