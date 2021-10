La prima stagione è un vero e proprio successo, ora in tanti attendono l’uscita di Squid Game 2: dalla trama al cast, tutto sulla serie TV.

Tra le serie TV evento di Netflix del 2021 c’è sicuramente Squid Game. L’uscita di questa serie sulla piattaforma streaming, per quanto riguarda l’Europa, era passata inizialmente un po’ sotto silenzio ma a portarla agli onori della cronaca ci hanno pensato i tanti utenti di Netflix che l’hanno vista, apprezzandola. E’ così che dopo aver visti i primi 9 episodi (quelli appunto della prima stagione) in tanti si stanno ora domandando se Squid Game 2 si farà o se invece la serie TV è definitivamente conclusa.

Squid Game 2, quando esce?

Da parte di Netflix non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale circa il prolungamento di Squid Game per la seconda stagione ma il finale apertissimo con cui si è concluso il nono e ultimo episodio della prima stagione lascia intendere che sì, Squid Game 2 ci sarà. Quando esce sulla piattaforma streaming? A questa domanda è per il momento non si può ancora rispondere, di certo c’è ancora da aspettare.

Squid Game

“Al momento non ho sviluppato idee. Fare una cosa del genere è sempre abbastanza stancante. Se dovessi dare vita a una seconda stagione di Squid Game, vorrei un’intera writers room in modo tale da poter esplorare punti di vista molteplici” ha spiegato lo sceneggiatore della serie TV, Hwang Dong-hyuk. Parole che lasciano intendere che, se come sembra la seconda stagione ci sarà, sarà ancora più grandiosa della prima.

Squid Game 2: il cast

Il protagonista principale di Squid Game 2 dovrebbe essere sempre Song Gi-hun che, come si è visto alla fine della prima stagione, dopo aver vinto il gioco e aver incassato il ricco premio in denaro decidere di non partire per gli Stati Uniti per smascherare e combattere l’organizzazione segreta che c’è dietro al terrificante gioco.

A interpretare questo personaggio nella prima stagione è stato Lee Jung-jae ed è evidente che l’attore sudcoreano debba essere quindi riarruolato per la parte. Resta da capire chi eventualmente vedremo al suo fianco.