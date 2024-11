Le frasi più belle e divertenti del film Una notte al museo

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle del film Una notte al museo, con protagonista l’amato Ben Stiller.

Sono poche, se non pochissime, le persone che non hanno visto almeno una volta il film Una notte al museo. Ad oggi, la pellicola ha avuto tre sequel, ma il primo capitolo resta quello più amato in assoluto. Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle della commedia.

Frasi tratte dal film Una notte al museo

Uscito nel 2007, Una notte al museo è uno dei film più amati del regista Shawn Levy. Con protagonisti Ben Stiller e Carla Gugino, la commedia racconta la storia di Larry Daley, un uomo divorziato e disoccupato che fa di tutto per guadagnarsi il rispetto del figlio di 10 anni, Nick. Un giorno accetta di lavorare come guardiano notturno al Museo di Storia Naturale di New York e la sua vita viene completamente stravolta. Quello che sembrava un incarico tranquillo si trasforma in una rocambolesca avventura.

Di seguito, vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle tratte dal film Una notte al museo:

Larry: Vuoi la verità, ecco la verità: di sera tutte le statue prendono vita e tocca a me mantenerle all’interno del museo. / Rebecca: Mi stai prendendo in giro!? / Larry: No! Tu volevi la verità e io te l’ho detta. / Rebecca: Solo perché sono una che gli piace la storia non vuol dire che devo essere presa in giro in questo modo!

Alcuni nascono grandi, ad altri la grandezza viene imposta. (Teddy Roosevelt)

Nick: Da grande mi piacerebbe fare il lavoro del fidanzato di mamma. / Larry: Cosa?! Vorresti diventare un agente immobiliare? Dovresti vestirti da pinguino tutti i giorni!

Sogni d’oro frittatina! (Gus)

Scemo scemo, dammi gomma gomma! (Testa dell’Isola di Pasqua)

Ecco il trailer di Una notte al museo:

Una notte al museo ha avuto tre sequel, La fuga (2009), Il segreto del faraone (2014) e La vendetta di Kahmunrah (2022). Tutte le pellicole hanno avuto un grande successo, ma la prima detiene il record di incassi: 574 milioni di dollari in tutto il mondo. Di seguito, un’altra selezione delle frasi più belle del film del 2007: