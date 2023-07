Frasi sui tulipani: le migliori citazioni e gli aforismi dedicati ai fiori simbolo dell’Olanda, amati in tutto il mondo.

I tulipani sono dei fiori incantevoli che da tempi immemori affascinano l’umanità intera. Le loro forme eleganti, i colori vivaci e l’aura di mistero che li circonda li hanno resi un soggetto di grande ispirazione non solo per i giardinieri, ma anche per artisti e poeti di tutto il mondo. Non a caso, esistono molti autori che hanno voluto dedicare delle frasi ai tulipani, per sottolinearne le qualità incredibili.

Si tratta infatti di fiori simbolo di bellezza e grazia in varie parti del mondo, capaci di guadagnarsi un posto speciale nei giardini e nelle decorazioni floreali di molte culture. Proviamo a scoprire insieme alcune delle frasi più emozionanti dedicate a questi fiori protagonisti di storie davvero affascinanti.

Frasi sui tulipani: le più belle

Oltre che per la loro bellezza intrinseca, i tulipani sono diventati nel corso degli anni protagonisti di alcune storie incredibili riguardanti il mondo dell’economia e del commercio. Nel XVII secolo, ad esempio, i tulipani olandesi divennero talmente ambiti da far esplodere una vera e propria ‘febbre dei tulipani’, facendo salire i prezzi dei bulbi a livelli astronomici.

tulipani fiori bouquet

Oltre al loro ruolo nella cultura e nell’economia, i tulipani sono però anche associate a diversi significati simbolici. Tradizionalmente è considerato un simbolo di amore perfetto, adatto per dichiarazioni d’amore appassionate. Inoltre, ogni colore del tulipano può avere un significato diverso. Se il rosso rappresenta l’amore e la passione, il giallo simboleggia amicizia e gioia, il rosa affetto e armonia mentre il bianco viene associato generalmente alla purezza e alla rinascita.

Al di là di questi significati, ecco alcune delle più belle frasi dedicate ai tulipani:

– I tulipani, ce lo insegnano in turchi, sono fiori bellissimi e dalla forte e affascinante personalità. (…) Ma ciò che mi attrae di più è una certa vena, delicata e ricca, di ironia che la pianta stessa emana. Portatrice di grande e arguta personalità: Può dimostrare, con forza e semplicità, di essere libera e fiera. (Paolo Pejrone)

– Amo i tulipani più di qualsiasi altro fiore di primavera; essi sono l’incarnazione di una vivace allegria e di una ordinata grazia. (Elizabeth Von Armin)

– In ogni piana ove è un giardino di tulipani, quei tulipani sbocciano dal sangue di un re. (Omar Khayyam)

– Un campo di tulipani ha per noi olandesi qualcosa di umano. Soprattutto quando, mossi dal vento, sembrano tante piccole teste che annuiscono. Lo hai mai notato? Ecco perché da noi non c’è giardino che non abbia i suoi tulipani. (Mary Mapes Dodge)

– Ciascuno era convinto che la passione per i tulipani sarebbe durata per sempre e che i ricchi di ogni parte del mondo avrebbero trasmesso i loro ordini in Olanda e avrebbero pagato qualsiasi prezzo fosse stato loro chiesto. […] Persone di ogni ceto convertirono le loro proprietà in contante per investirlo in fiori. Case e terre erano offerte in vendita a prezzi rovinosamente bassi o dati in pagamento di contratti conclusi al mercato dei tulipani. Gli stranieri furono colpiti dalla stessa frenesia e il denaro affluì in quella terra da tutte le direzioni. (Charles Mackay)

Altre citazioni sui tulipani

Sono talmente tante le varietà di tulipani disponibili, non solo nei colori, ma anche nella forma, da aver ispirato in maniera diversa gli scrittori nel corso dei secoli. Anche per questo motivo esistono molte altre frasi dedicate a questi magnifici fiori, oltre a quelle che abbiamo citato.

Che tu sia un appassionato, una persona curiosa o un semplice amante della bellezza, ecco altre citazioni emozionanti dedicate a questi magnifici fiori:

– Un tulipano non combatte per impressionare nessuno. Non combatte per essere diverso da una rosa. Non ne ha bisogno. Perché è diverso. E c’è spazio nel giardino per ogni fiore. (Marianne Williamson)

– Un tulipano libero e spensierato, che occhieggia scarlatto nel mare verde dell’erba, indifferente a noi umani nella ressa di altre creature simili a lui, gioiosamente perso nella folla. (Pia Pera)

– Il tulipano indossava un abito color carminio; non voleva tradire la fiducia dei pettirossi che saltellavano furtivi. (Emily Dickinson)

– I tulipani sono troppo eccitabili, è inverno qui.

Guarda com’è tutto bianco, tutto quieto e innevato.

Sto imparando la pace, sdraiata qui da sola

mentre la luce si posa quieta

su questi muri bianchi, su questo letto, su queste mani. (Sylvia Plath)