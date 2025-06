Le più belle frasi tratte dalle canzoni di Salmo, artista con oltre 40 dischi d’oro

Vi presentiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Salmo: da 90 MIN a Bentley vs Cadillac, passando per Borderline.

In attività da più di vent’anni, Salmo è uno dei nomi più importanti della musica rap italiana. D’altronde, stiamo parlando di un artista che ha collezionato più di quaranta dischi d’oro e quasi 3 miliardi di streaming. Vi presentiamo una selezione di frasi tratte dalle sue canzoni più belle.

Frasi tratte dalle canzoni di Salmo

Classe 1984, Salmo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica quando aveva soltanto 13 anni. Ha inciso le sue prime strofe nel 1997, ma il primo singolo da solista è datato 2004. Da questo momento in poi, la sua carriera è stata un continuo crescendo. Sono tante le canzoni che hanno fatto impazzire i fan: da Cabriolet a 1984, passando per 90 MIN, Bentley vs Cadillac e Borderline. Di seguito, vi presentiamo una selezione di frasi tratte dai brani più belli di Salmo:

Ho perso quando ho fatto a pugni contro l’ombra. (1984)

I razzisti che ascoltano hip hop: qualcosa non torna. (90MIN)

Ho smesso di volare quando ho imparato a cadere. (Hellvisback)

Non ho collane al collo, ma ho più facce dei diamanti. (Negative Youth)

Dio non mi risponde ma ha visualizzato. (Pxm)

Chi governa il mondo non si espone mai di persona. (Rob Zombie)

Se la vita è un film, questo è solo un teaser. (Bentley vs Cadillac)

Siamo bimbi in un asilo con in mano dinamite. (Buona giornata)

A scuola se ti chiedono “il futuro dov’è?”, digli: “presente”. (Cabriolet)

Sono il classico tipo che se ti passa affianco ma poi ti sta sul c***o a pelle. (Mr. Antipatia)

Camera mia è un posacenere. (Narcoreptic Verses Pt. 1)

Oggi è peggio di ieri, quindi rimanda a domani. (Negative Youth)

Sto pensando così forte da levarmi la corrente in casa. (Demons to Diamonds)

Ho un carattere che porta ad ascoltare il silenzio per diventare sordo. (Vestito di spine)

La situazione odierna è che siamo freddi dietro schermate con meno contatto della scherma. (Russel Crowe)

Questa generazione non crede ai politici o ai santi, credono soltanto ai cantanti. (S.A.L.M.O.)

Ho tolto giorni alla mia vita, ho aggiunto vita ai miei giorni. (Sadico)

Se parlo poco è perché ho il chiasso dentro. (Stai zitto)

Io porto rispetto solo per chi è brillo. (Ho paura di uscire)

Quando tutto va a fuoco, ti sputano addosso pensando di spegnere incendi. (Il Messia)

Io non ci provo mai, ci riesco e basta. (Io sono qui)

Ho il rubinetto aperto e il mio cervello perde. (L. Fast & D. Young)

Tu dici quello che senti, ma non quello che sai. (Hellvisback)

