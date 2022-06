Ben Stiller è uno degli attori più famosi del mondo. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera.

Con il suo talento comico e alcuni dei suoi film diventati dei veri e propri cult, Ben Stiller è considerato a ragione uno degli attori più famosi e amati di Hollywood. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul celebre attore e regista, dal suo ritorno di fiamma con la moglie al successo nel cinema.

Ben Stiller

Chi è Ben Stiller: la carriera

Nato a New York il 30 novembre 1965 (sotto il segno zodiacale del Sagittario), Ben Staller è figlio d’arte: i suoi genitori sono gli attori Jerry Stiller e Anne Meara. Fin da giovane ha iniziato a interessarsi al mondo del cinema e a 9 anni ha debuttato nella serie tv di sua madre, Kate McShane. A 10 anni ha iniziato a girare i suoi primi brevissimi film insieme a sua sorella Amy (anche lei attrice) e ad alcuni amici. Ha lavorato in teatro e durante gli anni del liceo ha fondato la band Capital Punishment.

Nel 1983, dopo il diploma, ha frequentato l’Università della California (a Los Angeles), dove ha studiato cinema prima di trasferirsi di nuovo a New York. Nella Grande Mela ha iniziato a lavorare a teatro ottenendo sempre maggiore popolarità e finendo infine per entrare a far parte della squadra del Saturday Night Live (dove ha lavorato fino al 1989). A seguire ha lavorato per il cinema e per la tv, e nel 1994 ha debuttato come regista con il film Giovani, carini e disoccupati. Nel 1998 con Tutti pazzi per Mary ha acquisito la popolarità internazionale e a seguire ha recitato anche nei celebri film Zoolander e Ti presento i miei, considerati dei veri e propri cult. La carriera cinematografica ha permesso a Staller di acquisire numerosi premi e riconoscimenti (tra cui 1 Emmy e diversi Mtv Movie Awards) e i suoi film hanno incassato oltre 2,8 miliardi di dollari negli Stati Uniti e nel Canada.

Ben Stiller: la vita privata

Nel 1999 ha conosciuto Christine Taylor, anche lei attrice, con cui è convolato a nozze il 13 maggio 2000. I due hanno avuto insieme due figli: Ella Olivia (nata il 9 aprile 2002) e Quinlin Dempsey (nato il 10 luglio 2005). La coppia si è separata nel 2017 per poi riconciliarsi nel 2021. “Un riavvicinamento inaspettato, nato durante la pandemia. Adesso siamo felici“, ha confessato l’attore a Vanity Fair in seguito al suo riavvicinamento con la moglie.

La coppia abita con i figli a New York e il patrimonio di Ben Stiller – che sarebbe uno degli attori più pagati di Hollywood – è stimato attorno ai 145 milioni di dollari.

Ben Stiller: chi è la moglie Christine Taylor

Nata il 20 luglio 1971 (sotto il segno zodiacale del Cancro) ad Allentown, in Pennsylvania, Christine Taylor ha esordito come attrice nella serie di Nickelodeon Hey Dude. Ha ricoperto numerosi ruolo nel cinema e nelle serie tv, e inoltre ha recitato nei film del marito Zoolander, Palle al balzo – Dodgeball e Tropic Thuner.

Ben Stiller: le curiosità

– Stiller soffre di disturbo bipolare.

– Sostiene il Partito democratico e spesso usa Instagram per parlare ai fan dei suoi interessi politici e della sua carriera.

– Nel 2017 ha annunciato di essere guarito da un tumore alla prostata.

– Tifa per la squadra dei New York Knicks.

– Insieme ai colleghi Jack Black, Owen Wilson, Steve Carrey, Vince Waughn e Will Ferrell fa parte del gruppo comico non ufficiale Frat Pack.

