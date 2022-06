Proviamo a raccontarvi da vicino chi è Priestess: biografia, esordi, carriera, vita privata e alcune curiosità sulla rapper pugliese.

Talento, grinta e determinazione sembrano proprio questi gli elementi essenziali che hanno portato alla ribalta il suo nome sulla scena musicale. Di chi stiamo parlando? Della giovane Priestess, una promettente artista che ha studiato canto e ne è sempre stata appassionata eppure oggi lei canta la musica rap. E’ partita dalla sua terra d’origine, la Puglia ed è riuscita ad esplodere sulla scena discografica nostrana con un album dal titolo Brava. Ma cosa sappiamo su di lei? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sulla giovanissima artista: età, studi, esordi, vita privata e tante curiosità. Vi raccontiamo chi è davvero Priestess.

Chi è Priestess

Classe 1996, il suo nome di battesimo è Alessandra Prete ed è originaria di Locorotondo, un piccolo paesino della Puglia in provincia di Bari. Si è avvicinata prima allo stile jazz e blues e poi si è lanciata nell’ambiente Hip Hop. Il suo singolo d’esordio si intitola Torno domani ma è stato con il singolo Maria Antonietta che la giovane ha riscosso un successo maggiore.

Priestess, vita privata

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata della giovane rapper pugliese? Al momento davvero poco. Nonostante su Instagram Priestess è presente e molto attiva vantando anche un discreto seguito, pare invece non ami particolarmente i riflettori puntati sulla sua sfera personale. Non siamo infatti in grado di dirvi se sia, o meno, legata a qualcuno.

Priestess, 6 curiosità

-La rapper ama i tatuaggi e ne ha diversi visibili sul corpo.

-Ha iniziato a studiare canto a soli 6 anni.

-Fra le sue canzoni preferite c’è il brano Ancora tu di Lucio Battisti.

-Un’altra sua grande passione è la moda e considera Rihanna un’icona di stile.

-Nell’album Brava uscito nel 2019, Priestess ha dedicato i titoli dei suoi brani ad alcune figure femminili importanti e che hanno contribuito al suo percorso artistico come: Monna Lisa, Crudelia ed Eva.

-Priestess nel 2022 è anche lei nel cast del Tim Summer Hits.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG