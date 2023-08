Su Rai 1 sono andate in onda le repliche delle puntate della prima stagione, ma Scomparsa 2 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo.

L’estate, come è noto, è la stagione delle repliche televisivi. E per quanto riguarda le serie TV, tra quelle che sono tornate sul piccolo schermo in queste settimane c’è Scomparsa. Si tratta di una fiction Rai, andata in onda per la prima volta nel 2017 che aveva avuto immediatamente un grande successo e che è stata rivista da molti telespettatori anche a sei anni di distanza, in queste settimane quando su Rai 1 sono andate in onda repliche. Visti i buoni dati di ascolto, in molti si stanno chiedendo se Scomparsa 2 ci sarà oppure no: vediamo ora tutto quello che sappiamo a riguardo.

Scomparsa 2 si farà?

Per i fan della fiction di Rai 1 c’è una brutta notizia: il fatto che le varie puntate di Scomparsa siano state riproposte in prima serata non vuol dire che da parte della produzione ci sia la volontà di realizzare una seconda stagione.

Vanessa Incontrada

Nemmeno i buoni dati di ascolto fatti registrare dei vari episodi in replica serviranno a far cambiare idea: Scomparsa 2 non ci sarà. La serie TV è stata originariamente pensata per terminare dopo appena una stagione e così sarà. Nessuna retromarcia, nessuna inversione di tendenza: la seconda stagione non si farà.

Scomparsa: il cast della fiction

I due protagonisti principali di Scomparsa sono la psichiatra infantile Nora Telese e il vice questore aggiunto Giovanni Nemi, che sono interpretati rispettivamente da Vanessa Incontrada e da Giuseppe Zeno. Nel cast della fiction di Rai sono poi presenti anche Eleonora Gaggero, Luigi Petrucci, Andrea Renzi, Luigi Di Fiore, Fiorenza Tessari, Pamela Stefana, Michele Ge Virgilio.

Romano Reggiani, Elisabetta Pellini, Niccolò Calvagna, Simon Grechi, Clotilde Sabatino, Federico Russo, Saul Nanni, Fabio Camilli, Euridice Axen, Maria Rosaria Russo e Davide Sef.