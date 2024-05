Ecco dove vedere la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2024 in streaming e in TV per non perdersi nulla della premiazione.

Quello con i David di Donatello è uno degli appuntamenti imperdibili dell’anno per ogni appassionato di cinema. Sono infatti tra i premi cinematografici italiani più importanti, tanto ambiti dagli addetti ai lavori ma che interessano molto anche agli spettatori. La cerimonia di consegna è, come ormai da tradizione, trasmessa anche in diretta TV (oltre che in streaming). Vediamo allora dove vedere la serata di premiazione dei David di Donatello 2024 in streaming e in TV.

Dove vedere i David Di Donatello 2024 in streaming e in TV

Il giorno scelto per la consegna dei David di Donatello 2024 è venerdì 3 maggio, la cerimonia si terrà a Roma in uno dei luoghi simbolo del cinema italiana: la mitica Cinecittà. A condurre l’evento quest’anno sono Carlo Conti (per il settimo anno di fila), Alessia Marcuzzi e Fabrizio Biggio.

David di Donatello

Anche quest’anno i David di Donatello 2024 sono trasmessi in diretta su Rai 1, in prima serata a partire dalle ore 20.35. Un orario diverso da quello a cui siamo abituati come inizio della prima serata: venerdì 3 maggio non andrà quindi in onda la consueta puntata di Affari Tuoi ma, al termine di Cinque Minuti, inizierà immediatamente il collegamento con Cinecittà per la cerimonia di consegna degli ambiti premi cinematografici.

Chi non avesse la possibilità di vedere in diretta TV su Rai 1 l’evento, può comunque seguire la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2024 in streaming. Dove? Su RaiPlay ovviamente. È la piattaforma streaming completamente gratuita della Rai a cui si può accedere da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet, che sia il computer, lo smartphone, il tablet o la Smart TV.

Ricordiamo inoltre che su RaiPlay è possibile vedere anche in qualsiasi momento, anche nei giorni successivi, le varie clip con tutti i momenti più significativi della serata.