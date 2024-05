Ecco tutti i film in uscita nei cinema italiani a maggio 2024: tra i più attesi Il Regno del Pianeta delle Scimmie e Furiosa: A Mad Max Saga.

Anche nel mese di maggio, come del resto in tutti gli altri mesi, nei cinema italiani arrivano tanti nuovi film. Tra quelli più attesi ci sono The Fall Guy con Ryan Glosing e Emily Blut, Il Regno del Pianeta delle Scimmie, nuovi capitolo della fortunata saga, e Furiosa: A Mad Max Saga. Vediamo ora quali sono tutti i film in uscita al cinema nel mese di maggio del 2024.

Film in uscita mercoledì 1 maggio

The Fall Guy

Regia: David Leitch. Cast: Hannah Waddingham, Ryan Gosling e Emily Blunt

Garfield: Una missione gustosa

Regia: Mark Dindal. Cast: Chris Pratt, Samuel L. Jackson e Hannah Waddingham

I peggiori di tutti

Regia: Lise Akoka e Romane Gueret. Cast: Mallory Wanecque, Timéo Mahaut e Johan Heldenbergh

Una spiegazione per tutto

Regia: Gabor Reisz. Cast: Adonyi-Walsh Gáspár, István Znamenák e András Rusznák

Sei fratelli

Regia: Simone Godano. Cast: Riccardo Scamarcio, Valentina Bellè, Axel Gallois, Adriano Giannini, Gabriel Montesi.

Riccardo Scamarcio

Film in uscita giovedì 1 maggio

Il coraggio di Blanche

Regia: Valerie Donzelli. Cast: Virginie Efira, Melvil Poupaud e Dominique Reymond

Film in uscita venerdì 3 maggio

Sarò con te

Regia: Andrea Bosello

Film in uscita lunedì 6 maggio

Room 999

Regia: Lubna Playoust. Cast: Olivier Assayas, Ali Cherri e Monia Chokri.

Film in uscita mercoledì 8 maggio

Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Regia: Wes Ball. Cast: Freya Allan, Kevin Durand e Dichen Lachman

Le Ravissement

Regia: Iris Kaltenbäck. Cast: Hafsia Herzi, Alexis Manenti e Nina Meurisse

Film in uscita giovedì 9 maggio

Mothers’ Instinct

Regia. Benoit Delhomme. Cast: Anne Hathaway, Jessica Chastain e Josh Charles

Il gusto delle cose

Regia: Tran Anh Hung. Cast: Juliette Binoche, Benoît Magimel e Emmanuel Salinger

Troppo Azzurro

Regia: Filippo Barbagallo. Cast: Filippo Barbagallo, Alice Benvenuti e Martina Gatti

Fantastic Machine

Regia: Axel Danielson e Maximilien Van Aertryck. Cast: Chris Anderson, Felix Bergsson e Ulrika Bergsten

La Profezia del Male

Regia: Spencer Cohen e Anna Halberg. Cast: Avantika Vandanapu, Jacob Batalon e Olwen Fouere

Il mio posto è qui

Regia: Daniela Porto, Cristiano Bortone. Cast: Marco Leonardi e Ludovica Martino

Film in uscita giovedì 16 maggio

One for the Road

Regia: Nattawut Poonpiriya. Cast: Chutimon Chuengcharoensukying, Thanapob Leeratanakajorn e Ice Natara

Eileen

Regia: William Oldroyd. Cast: Anne Hathaway, Jefferson White e Thomasin McKenzie

IF – Gli amici immaginari

Regia: John Krasinski. Cast: Ryan Reynolds, John Krasinski e Cailey Fleming

Film in uscita giovedì 23 maggio

Furiosa: A Mad Max Saga

Regia: Georga Miller. Cast: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke

Daaaaaali!

Regia: Quentin Dupieux. Cast: Pierre Niney, Anaïs Demoustier e Romain Duris

L’Esorcismo – Ultimo Atto

Regia: Joshua John Miller. Cast: Russell Crowe, Sam Worthington e Samantha Mathis

Vincente deve morire

Regia: Stephan Castang. Cast: Karim Leklou, Vimala Pons e François Chattot