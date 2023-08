Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di giovedì 10 agosto? Ecco i dati auditel.

I numeri degli ascolti continuano a calare e le puntate mandate in onda tendono a riproporre repliche di programmi già visti. È il caso di Michelle impossible & friends che nonostante le repliche ha ottenuto il primo posto per numero di ascolti televisivi. Vediamo nel dettaglio i dati delle reti generaliste per la serata di giovedì 10 agosto.

Michelle Hunziker

Sul podio: Michelle Hunziker conquista la serata

Al primo posto per numero di ascolti troviamo Michelle Hunziker con la show Michelle impossible & friend in onda in replica su Canale 5 ha registrato 1.522.000 telespettatori pari a uno share del 14,3%. Al secondo posto su Rai 1 la replica di Studio Battaglia ha ottenuto uno share dell’11% e ha interessato 1.319.000 spettatori. La serie tv Chicago Fire in onda su Italia 1 ha invece registrato 1.046.000 spettatori e uno share dell’8,2%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Appena fuori dal podio troviamo Rete 4 con il film La battaglia di Hacksaw Ridge che ha totalizzato 630.000 spettatori e uno share del 5,8%. Su Rai 2 Squadra speciale cobra 11 ha ottenuto uno share del 5% e ha totalizzato 614.000 spettatori.

Su La 7 Il treno ha registrato 537.000 spettatori pari al 4,6% di share. La grande opera all’Arena di Verona: il Barbiere di Siviglia in onda su Rai 3 ha interessato 473.000 spettatori e ottenuto uno share del 4,3%. Infine sul Nove Il contadino cerca moglie ha registrato 310.000 spettatori pari al 2,9% di share invece TV 8 con Vulcano-Los Angeles 1997 ha ottenuto 279.000 spettatori e uno share del 2,3%.