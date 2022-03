Martedì 22 marzo torna Studio Battaglia: le anticipazioni della seconda puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Lunetta Savino.

La prima puntata di Studio Battaglia, andata in onda martedì 15 marzo è stata un vero e proprio successo ed è stata seguita da milioni di spettatori. La seconda puntata andrà in onda martedì 22 marzo, sempre in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa su Rai 1 (ma gli episodi potranno essere visti anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay). Vediamo ora cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda puntata di Studio Battaglia.

Studio Battaglia: anticipazioni della puntata 2

Nella seconda puntata di Studio Battaglia vedremo Anna impegnata in un caso di una donna che vorrebbe procedere all’impianto degli embrioni che aveva congelato con l’ex marito. Nel frattempo si scoprono dei segreti riguardo al passato di Anna e di Massimo ma anche di Giorgio, l’ex marito di Marina e padre delle tre ragazze che se n’era andato 25 anni prima e che lo si è visto tornare proprio nel corso della prima puntata di Studio Battaglia: l’uomo in realtà non avrebbe mai voluto andarsene.

BARBORA BOBULOVA

Nel frattempo salta il matrimonio della più giovane delle sorelle Battaglia, Viola: la ragazza, infatti, ha all’ultimo momento un ripensamento sulle nozze che le viene dopo aver parlato con la sorella Nina. Nel frattempo Anna dovrà difendere la moglie di un noto senatore che ha chiesto la separazione dal marito dopo aver scoperto che questo era iscritto a un sito di incontri extraconiugali.

Studio Battaglia: il cast della fiction di Rai 1

A vestire i panni di Marina, la protagonista principale della fiction Studio Battaglia, è Lunetta Savino. Barbara Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero sono le altre grandi protagoniste della serie TV e vestono invece rispettivamente i panni delle tre figlie: Anna, Nina e Viola.

