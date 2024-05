Dopo gli insistenti rumors arriva la conferma: Carlo Conti condurrà i prossimi due Festival di Sanremo! Tutti i dettagli della notizia bomba!

Habemus conduttorem! Carlo Conti condurrà il prossimo Festival di Sanremo 2025! L’annuncio è arrivato dal Tg1 dopo una lunga trattativa che si è conclusa con un esito inaspettato: Conti condurrà il Festival per due anni!

Torna, quindi, sul palco dell’Ariston il noto conduttore televisivo che è stato già direttore artistico nelle edizioni del 2015, 2016 e 2017.

Carlo Conti torna a vestire i panni di direttore artistico

Scegliere un direttore artistico all’altezza di Amadeus non è stato per nulla semplice per i vertici Rai, ma finalmente è stata presa la tanto attesa decisione (unanime). A decretare il nuovo direttore artistico del Festival sono stati: l’Amministratore delegato Roberto Sergio, il Direttore generale Giampaolo Rossi e il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.

Carlo Conti

Con un comunicato stampa la Rai ha dichiarato: “Come annunciato al Tg1 sarà Carlo Conti il nuovo Direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo“.

Nel comunicato si legge ancora: “Per il conduttore non si tratta di un sempl

ice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2015 al 2017, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità“.

Carlo Conti: come saranno i suoi Festival di Sanremo

Il ritorno di Carlo Conti al Festival di Sanremo era diventata ormai cosa certa dopo le numerose voci che circolavano. Si spegne, quindi, la speranza di vedere un volto nuovo (come Alessandro Cattelan) alla guida della seguitissima kermesse.

Adesso non ci resta che attendere i primi annunci ufficiali che farà il direttore artistico, a partire dalla scelta dei co-conduttori che sceglierà per il prossimo Festival.

Intanto il web non sembra aver accolto con entusiasmo la scelta della Rai. Infatti, su Twitter (ora X) sono spuntati tantissimi post di utenti che lamentano la decisione dei vertici della tv di Stato.