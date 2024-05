Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, smentisce le voci: con lui non ci saranno Pieraccioni e Panariello.

La mattinata del 22 maggio è iniziata con una notizia bomba: Carlo Conti sarà il direttore artistico del Festival di Sanremo per le prossime due edizioni! La news ha già fatto il giro d’Italia, e ha suscitato reazioni contrastanti nel pubblico.

Ma insieme all’annuncio tanto atteso sono anche arrivati i primi dettagli del prossimo Festival.

Il nome di Carlo Conti è stato fatto molte volte negli ultimi mesi nel toto-nomi del prossimo direttore artistico, quindi non è stata del tutto una sorpresa la decisione dei vertici Rai di sceglierlo come conduttore della kermesse dopo Amadeus. Ma il colpo di scena è arrivato con le prime dichiarazioni dello stesso conduttore televisivo!

Carlo Conti smentisce la presenza dei suoi due fedeli amici

Se ad Amadeus viene naturale associare Fiorello, quando si nomina Carlo Conti viene naturale associarlo a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Per tale motivo negli ultimi mesi si è tanto parlato di una possibile edizione del Festival di Sanremo condotta dai tre toscani.

Carlo Conti – La Conferenza Stampa

Eppure, Conti ha subito voluto smentire tali voci. Infatti, ha presto dichiarato che Pieraccioni e Panariello non saranno presenti sul palco dell’Ariston come co-conduttori, e ha aggiunto: “Facciamo troppe cose insieme, quasi non li sopporto più” scherzando.

Carlo Conti pronto per il prossimo Festival di Sanremo

Al Tg1 delle 8.00 Carlo Conti ha rilasciato qualche dichiarazione sul prossimo Festival di Sanremo.

“È già iniziato il tamtam. Avete lanciato questa notizia e mi sta squillando continuamente il telefono. Mi fa molto piacere” ha dichiarato il conduttore televisivo in diretta.

Inoltre, al Corriere della Sera Conti ha rivelato, a proposito dei record collezionati dal collega Amadeus: “Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte! Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno“.