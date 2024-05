L’attore Gerard Depardieu ha aggredito il fotoreporter Rino Barillari a Roma mentre si trovava all’Harry’s Bar! I dettagli dello scontro.

L’attore francese Gerard Depardieu si sta godendo una vacanza romana insieme alla compagna, ma qualcosa è andato storto durante un pranzo al prestigioso Harry’s Bar.

Infatti, mentre l’attore si godeva un pranzo con la compagna e alcuni amici, il paparazzo Rino Barillari è arrivato per scattare alcune foto, ma non si aspettava che per qualche scatto sarebbe finito in ospedale.

L’attore non ha apprezzato l’invadenza del fotoreporter e lo ha colpito in pieno volto. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Gerard Depardieu picchia il fotografo: cosa è successo

L’attore 75enne stava pranzano all’aperto all’Harry’s Bar insieme alla fidanzata e alcuni amici, ma l’arrivo del fotografo79enne Rino Barillari si è trasformato in uno scontro.

Da prima, la fidanzata dell’attore ha tentato di bloccare il fotografo, prima lanciandogli del ghiaccio addosso e poi afferrandogli un braccio.

Gerard Depardieu

Ma Depardieu ha perso le staffe e lo ha colpito con tre pugni in faccia che lo hanno scaraventato a terra. Ma scopriamo qual è la versione di Barillari.

Rino Barillari: la sua versione dei fatti

Intervistato da Il Messaggero, il fotoreporter ha raccontato: “Depardieu mi ha dato tre cazzotti in faccia. Mi fa male la testa oh, mica ho più 15 anni, ce ne ho 79.”

Poi rivela: “Oggi c’è sciopero dei taxi in città, quindi io sono arrivato in via Veneto a piedi. Di nascosto ho fotografato lui insieme a una ragazza bella, bellissima. Lei se n’è accorta e mi ha lanciato un po’ di ghiaccio. Una cosa normale, i personaggi famosi sta scena la fanno sempre… Mai mi sarei aspettato però quello che è successo dopo: quando è uscita, infatti, è arrivata verso di me dicendo ‘merd’. Io ho fatto un passo indietro e le ho sorriso. Ma poi è arrivato lui“.

“Mamma mia quanto è grosso, – racconta Barillari – non ho fatto in tempo a capire quello che stava succedendo che mi ha dato tre cazzottoni in faccia, mi fa male tutto il lato destro. Ho beccato la sveglia, qui è tornata la dolce vita da capo. A Cannes fanno il cinema e qui le stronzate. Adesso però so’ affari suoi. Ora vado in ospedale, perché mi sa che mi so’ rotto qualcosa e poi lo denuncio ai carabinieri. ‘A guera è guera