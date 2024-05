Ecco tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island 2024: quando va in onda, il conduttore, i concorrenti e molto altro.

Si avvicina l’estate e in Tv torna Temptation Island, il reality in cui alcune coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore trascorrendo alcune settimane separati, in isole insieme a ragazzi e ragazze pronti a corteggiarli. Con Temptation Island 2024 si è arrivati alla dodicesima stagione del programma che, come sempre, va in onda su Canale 5. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island 2024: da quando inizia alle coppie, fino a conoscere chi soni i corteggiatori e le corteggiatrici.

Temptation Island 2024 quando inizia?

Per prima cosa vediamo quando inizia Temptation Island 2024? La prima puntata del programma andrà in onda su Canale 5 giovedì 13 giugno, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa. In totale le puntate di questa edizione saranno sei, il programma terminerà quindi giovedì 18 luglio.

Solitamente i fan erano abituati a vedere Temptation Island al lunedì sera, per questa edizione si è scelto invece un cambio di collocazione nel palinsesto.

Temptation Island 2024: le coppie e i corteggiatori

Chi saranno i concorrenti di Temptation Island 2024? Per scoprire le nuove coppie di protagonisti e conoscerli bisognerà per ancora aspettare: non sono stati ancora annunciati ufficialmente. Lo stesso vale anche i corteggiatori e corteggiatrici che vedremo sull’isola.

Temptation Island 2024: il conduttore

Non è invece necessario attendere per conoscere il nome del conduttore di Temptation Island 2024. A presentare questa edizione del reality show è infatti ancora una volta Filippo Bisciglia, per la decima volta alla guida del programma. Non ha condotto solamente la prima edizione (che si chiamava Vero amore) che era stata presentata da Maria De Filippi e la nona, presentata da Alessia Marcuzzi.