Sanremo Giovani 2024: ecco quando è la finale, i cantanti e il regolamento

Ecco quando è Sanremo Giovani 2024, il regolamento e tutto quello che c’è da sapere sulla kermesse musicale.

Domenica 1 dicembre Carlo Conti ha svelato i nomi dei big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025, ora sta arrivando anche di scoprire chi ci sarà tra le Nuove Proposte. La Rosa dei giovani artisti che si esibiranno al Teatro Ariston uscirà da Sanremo Giovani 2024, che sta per arrivare alle battute finali. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Sanremo Giovani 2024: quando è la finale e quando è la semifinale

Sanremo Giovani 2024 va in onda in varie puntate. La prima è stata il 12 novembre, quando è iniziata la competizione vera e propria. Poi le altre sono state il 19 novembre, il 26 novembre e il 3 dicembre.

Martedì 10 dicembre c’è invece la semifinale, che è trasmessa in seconda serata su Rai 2 ed è condotta da Alessandro Cattelan. La finale, chiamata Sarà Sanremo, è invece in programma mercoledì 18 dicembre e sarò trasmessa su Rai 1.

Le varie puntate di Sanremo Giovani 2024 in streaming si possono vedere su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai.

Sanremo Giovani 2024: il regolamento

Possono partecipare a Sanremo Giovani 2024 gli artisti di età compresa tra i 16 e i 26 anni. Saranno almeno 40 quelli che passeranno la prima scrematura, di questi ne rimarranno poi in gara 24 che si esibiranno nelle quattro puntate in onda dal 12 novembre al 3 dicembre. In ogni puntata in tre passeranno il turno e in tre verranno eliminati. A qualificarsi per la semifinale del 10 dicembre saranno quindi in dodici.

Di questi dodici sei verranno eliminati e altri sei si qualificheranno per la finale. In totale saranno otto i finalisti, gli altri due arriveranno dal concorso Area Sanremo. Di questi otto finalisti, quattro saranno i vincitori di Sanremo Giovani 2024 e andranno al Festival di Sanremo 2025.

Sanremo Giovani 2024: i cantanti

I dodici cantanti che si sono qualificati alla semifinale di Sanremo Giovani 2024 sono: Angelica Bove, Arianna Rozzo, Alex Wyse, Bosnia, Grelmos, Mazzariello, Mew, Questo e Quello, Selmi, Settembre, Tancredi, Vale Lp e Lil Jolie.

Sanremo Giovani 2024: la giuria

La giuria che sarà chiamata a giudicarli è invece composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).