Festival di Sanremo 2025: i cantanti, le date e tutte le novità

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Sanremo 2025: dalle date ai cantanti e le canzoni in gara nella kermesse.

All’inizio del Festival di Sanremo 2025 manca ancora un po’ di tempo ma i lavori sono già iniziati con grande anticipo. Finita l’era Amadeus, che per cinque anni è stato il direttore artistico oltre che il conduttore della kermesse musicale, ora inizia quella di Carlo Conti, che in passato ha già condotto il Festival. Ma il nuovo presentatore non è l’unica novità di questa nuova edizione, che dovrebbe avere anche un nuovo scenografo, con Riccardo Bocchini che potrebbe prendere il posto di Gaetano e Maria Chiara Castelli e tanti altri accorgimento.

Festival di Sanremo 2025: le date

Il Festival di Sanremo 2025 sarebbe dovuto martedì 4 febbraio 2025 per poi terminare sabato 8 febbraio. Ma in quella stessa settimana sono state programmate anche le partite dei quarti di finale di Coppa Italia, che verranno trasmesse in diretta su Mediaset. Il calcio in chiaro in TV avrebbe rischiato di far perdere parecchi ascolti al Festival, per questo motivo è stato deciso di farlo slittare di una settimana.

La prima puntata del Festival di Sanremo 2025 martedì 11 febbraio e la finale sarà sabato 15 febbraio 2025. Ovviamente sarà trasmesso sempre da Rai 1.

cartello stradale Sanremo

Festival di Sanremo 2025: i cantanti in gara

Domenica 1 dicembre il neo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 ha annunciato i nomi di tutti i cantanti in gara. I titoli delle canzoni verranno invece svelati il 18 dicembre 2024. Ecco chi sono i 30 big in gara:

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori SaS

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

Festival di Sanremo 2025: le Nuove Proposte

Una delle novità del Festival di Sanremo 2025 è il ritorno delle Nuove Proposte. Nell’ultima edizione i vincitori di Sanremo Giovani avevano partecipato alla gara con i Big, nell’edizione 2025 torneranno invece a calcare il palco del Teatro Ariston in una categoria differente. I nomi delle partecipanti nella categoria Nuove Proposte verrà annunciato sempre il 18 dicembre.

Torna il Dopofestival?

Le varie puntate del Festival di Sanremo 2025 saranno più brevi rispetto a quelle dell’edizione precedente, lo ha annunciato lo stesso Carlo Conti. Anche perché, al termine di ogni puntata, dovrebbe esserci un gradito ritorno: quello del Dopofestival.