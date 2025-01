Ecco quanto guadagna Luca Bizzarri, il comico, attore e conduttore televisivo molto apprezzato per la sua ironia.

Luca Bizzarri è uno dei comici più apprezzati d’Italia, un vero e proprio showman capace di conquistare il pubblico in tutte le sue versioni: da attore sia al cinema che in Tv (indimenticabile il suo Camera Café con l’amico e collega Paolo Kessisoglu), da comico e da presentatore. E proprio in quest’ultima versione lo abbiamo visto nel corso degli anni in numerosi programmi, da Le Iene a Quelli che il calcio ma anche nel suo show satirico Luca Bizzarri – Non hanno un amico, in onda sul Nove. Ma quanto guadagna Luca Bizzarri? Vediamolo insieme.

Luca Bizzarri: quanto guadagna

Gli stipendi di Luca Bizzarri sono cambiati nel corso degli anni, a seconda del lavoro che ha di volta in volta svolto. Per Benedetta Primavera, il varietà in onda su Rai dove Luca e Paolo hanno affiancato Loretta Goggi, il cachet del comico genovese era di circa 20.000 euro a puntata. In totale le può tate sono state quattro, Luca Bizzarri ha quindi guadagnato circa 80.000 euro.

Qualche notizia sui guadagni di Luca Bizzarri nel corso degli anni arriva da Il Giornale: il quotidiano ha infatti pubblicato i redditi lordi di varie personalità genovesi (personaggi della tv, professionisti vari) nel 2005: Luca Bizzarri all’epoca conduceva Le Iene su Italia 1 e il reddito che aveva dichiarato era di 793.000 euro.

Non ci sono invece notizie ufficiali riguardi ai compensi attuali di Luca Bizzarri. Ricordiamo che il comico genovese, sempre insieme al collega Paolo Kessisoglu, si occupa della copertina satirica di DiMartedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris che va in onda su La7 ogni martedì in prima serata. Su Nove TV va invece in onda lo show satirico Luca Bizzarri – Non hanno un amico ma, in questo caso, non si tratta di un programma televisivo, bensì di uno spettacolo teatrale trasmesso anche sul piccolo schermo.