Helena in lacrime: “Volevo una storia con lui ma…”

Al Grande Fratello, momento di fragilità per Helena Prestes che è scoppiata in lacrime facendo riferimento a Javier e Zeudi.

Dopo essere tornata in gioco nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes torna a far parlare e lo fa in relazione al rapporto con Javier Martinez e al “triangolo” che si è formato con Zeudi Di Palma. La Prestes è scoppiata in lacrime sfogando tutte le sue emozioni in merito alla vicenda amorosa che si è sviluppata nel periodo di sua assenza dal reality.

Helena Prestes, sfogo al GF su Zeudi

Rientrata in gioco al Grande Fratello grazie al televoto e al sostegno dei telespettatori del reality, Helena Prestes si è presa la scena per le questioni “in sospeso” con alcuni concorrenti. In particolare con Javier Martinez per il quale, evidentemente, prova qualcosa.

Sfogandosi in particolare con Stefania Orlando, la Prestes ha detto in riferimento a Zeudi: “Ha nuotato nella mia onda, è una furba, non mi piace, una furba con la F maiuscola, ci sta provando con Javier perché è un suo piano scritto”, ha detto.

E ancora: “Che vada a dormire da un’altra parte, io non voglio più dormire con lei, ci sta provando con Javier”.

Le lacrime e il rimpianto per Javier

In questo senso, lo sfogo della modella brasiliana è proseguito ammettendo, di fatto, i suoi sentimenti per Martinez. “Io volevo una storia con Javier, ma lui non vuole, da ieri sera ho smesso di interessarmi”, il commento della Prestes.

“Le storie si fanno in due. Ieri gliel’ho fatto verbalizzare a lui il mancato interesse nei miei confronti. Mi ha detto chiaramente che non gli interessa. Mi ha detto: ‘Non provo nient’altro per te, solo amicizia’. In più ci sta provando con un’altra!”.

Non è mancato, poi, un ulteriore affondo verso l’ex Miss Zeudi: “Lei mi trattava in un altro modo, non da amica, così non mi sono mai confidata con lei su Javier. Ora lei ci prova con lui e lui ci prova con lei“. Vedremo cosa accadrà tra i tre ragazzi coinvolti.