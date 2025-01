Iva Zanicchi pronta all’abito scollato per Sanremo: “Sono a dieta”

Al Festival di Sanremo 2025 riceverà il premio alla carriera, Iva Zanicchi non vede l’ora e annuncia un look sorprendente.

Riceverà un premio alla carriera al Festival di Sanremo 2025 e non vede l’ora di salire sul palco dell’Ariston. Iva Zanicchi freme dalla voglia di rimettere piede alla kermesse musicale tanto da essersi messa a dieta con lo scopo di indossare un abito molto particolare. La donna ne ha parlato in Radio a ‘Un Giorno da Pecora’.

Iva Zanicchi, il premio alla carriera a Sanremo

Ci sarà anche Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 2025. La donna riceverà un premio alla carriera e lo farà in occasione della kermesse musicale. A renderlo noto è stato Carlo Conti che ha spiazzato la stessa Aquila di Ligonchio come lei stessa ha confermato in radio a ‘Un Giorno da Pecora’.

“Sono molto felice e grata a Carlo Conti per essersi ricordata di me e del mio lavoro che va avanti da sessant’anni”, ha prima di tutto spiegato la Zanicchi.

Poi, ecco anche un simpatico retroscena: “Come l’ho saputo? Mia figlia ne era a conoscenza e me l’aveva tenuto nascosto, l’ho scoperto mentre ero al ristorante: il cameriere mi ha portato una bottiglia dicendomi che era per festeggiare quanto aveva appena annunciato Conti”.

Dieta e look in vista del Festival

Con il solito spirito, la Zanicchi ha poi spiegato ulteriormente la grande emozione e ha giocato con la sua ironia facendo capire di voler arrivare sul palco dell’Ariston in forma: “Mi sono messa un po’ a dieta perché mi voglio mettere un bell’abito, sarà tutto scollato, con tutte le gambe fuori (ride ndr)”.

Al netto della grande esperienza, la brava Iva ha spiegato che una certa emozione nel risalire sul palco dell’Ariston ci sarà: “Non come quando ero in gara, ma la paura c’è sempre. Però io ho una scusa: quella dell’età. Ho 85 anni, mi posso far perdonare tutto”.