“Duetto Fedez-Masini su Chiara Ferragni?”: Carlo Conti dice la sua

In vista della serata cover-duetti, Carlo Conti ha detto la sua su quello tra Fedez e Marco Masini con possibili riferimenti a Chiara Ferragni.

Sale l’adrenalina per il Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti che sarà protagonista della kermesse musicale al via il prossimo 11 febbraio. Il conduttore e direttore artistico ha parlato con Nunzia De Girolamo a ‘Maschio Selvaggio’, il podcast di Rai Radio 2 e lo ha fatto anche in merito al tanto atteso duetto tra Fedez e Marco Masini sulle note di ‘Bella stronza’ con particolare possibile riferimento a Chiara Ferragni…

Duetto Fedez-Masini: il commento di Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina e non mancano gli argomenti in vista della kermesse. Ad aver attirato l’attenzione è stata la conferma sulla serata dei duetti che vedrà Fedez e Marco Masini esibirsi sulle note di ‘Bella stronza’.

In questo senso, i riferimenti della canzone potrebbero essere particolarmente affini alla storia del rapper e al recente divorzio con Chiara Ferragni. A dare un suo commento è stato Carlo Conti che, come detto, ha parlato al podcast ‘Maschio Selvaggio’ su Rai Radio 2.

Carlo Conti

Con grande semplicità, Conti ha spiegato sul duetto tanto discusso ancor prima di andare in scena: “Masini ha accettato la proposta di Fedez, si sono messi d’accordo sul brano ‘Bella Stronza’ e su come farlo”.

Sulla possibilità che i due possano fare intenzionalmente dei riferimenti a Chiara Ferragni e alla separazione sua e del rapper, il conduttore ha chiosato: “Questo non lo so e non mi interessa“.

Le ipotesi di modifica del testo

L’argomento duetto Fedez-Masini starebbe tenendo banco anche per un’altra situazione, quella del testo troppo violento contro le donne.

In particolare, il brano originale di Masini contiene, oltre al famoso insulto, anche dei passaggi forti come “mi verrebbe di strapparti quei vestiti da pu**ana e tenerti a gambe aperte finchè viene domattina […]”.

In questa ottica, secondo qualche rumors non confermato, esiste la possibilità che, per evitare problemi, Federico e Marco decidano di modificare in parte il testo.