Uomini e Donne, Gianmarco tronista: arriva “l’avvertimento” di Maria De Filippi

Primi momenti da tronista per Gianmarco Steri che a Uomini e Donne, dopo essere stato la “non scelta” di Martina De Ioannon, ha iniziato un nuovo percorso da protagonista. Il ragazzo ha ricevuto un bel messaggio da parte della produzione e, ovviamente, di Maria De Filippi, e ha accettato l’idea di sedersi sul trono.

Maria De Filippi

Durante la puntata, è stato fatto vedere in che modo Steri abbia scoperto di essere il nuovo tronista, con una lettera della produzione e di Maria De Filippi.

Dopo aver deciso di accettare, il ragazzo ha ammesso: “Se devo essere sincero non mi aspettavo la non scelta, sono stato male in camerino, mi sono fatto un piantarello. Nella vita si va avanti in qualsiasi cosa, non mi sarei mai aspettato il fatto di fare il tronista. Penso che sarò a disagio ancora di più adesso, ma avrò l’opportunità di conoscere nuove persone”.

L’avvertimento di Maria De Filippi

Durante la puntata di UeD, tra Gianmarco e Maria c’è stato un simpatico scambio di vedute sia per quanto riguarda la “non scelta” sia per quanto concerne la nuova avventura sul trono.

La Queen di Mediaset ha sottolineato la bontà del ragazzo e il fatto che abbia vissuto il corteggiamento di Martina in modo molto intenso.

Adesso per lui un nuovo inizio: “Guarda che non hai rotto un fidanzamento”, gli ha ricordato subito la De Filippi dopo la prima discesa da tronista di Gianmarco in studio.

Poi, con il sorriso, l’avvertimento: “Non è facile fare il tronista, io te lo dico”.