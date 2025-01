Valerio Scanu, nuova bordata alla Rettore (e non solo)

Tanto bravo quanto discusso Valerio Scanu, protagonista di ‘Ora o mai più’ su Rai 1. Il cantante ha lanciato una nuova frecciata a Donatella Rettore.

Tra Valerio Scanu e Donatella Rettore non è stato amore a prima vista a ‘Ora o mai più’ su Rai 1. Il più giovane cantante, infatti, è stato destinatario di diverse frecciatine da parte della nota artista che, nel programma, fa la tutor di un altro concorrente. A ‘La Volta Buona’, Scanu ha spiegato questo “attrito” con la Rettore non risparmiando qualche piccola stoccata anche alla sua insegnante, Rita Pavone, seppure ben più bonaria.

Valerio Scanu, la frecciata a Donatella Rettore

Nelle prime due puntate di ‘Ora o mai più’ con Marco Liorni, sicuramente a prendersi la scena, almeno in termini di frecciatine e botta e risposta, è stato Valerio Scanu. Il cantante, infatti, ha dovuto fare i conti con qualche parola, forse di troppo, da parte di Donatella Rettore che è stata ora chiamata in causa di nuovo durante la recente trasmissione de ‘La Volta Buona’, nel salotto di Caterina Balivo.

Valerio Scanu

La Rettore, nell’ultima puntata di ‘Ora o mai più’ aveva parlato di “bagno di umiltà” che Scanu si sarebbe dovuto fare. In questo senso, l’artista sardo ha risposto oggi: “Secondo me il bagno di umiltà ce lo dovremmo fare un po’ tutti sempre. Secondo me la sua è stata più una provocazione e la mia una risposta piccata. Non mi aspettavo quel tipo di reazione dopo un’esibizione. Non capivo il perché di quella cosa. Quindi a un certo punto io, vedendomi attaccato, sono partito in quinta”.

Il commento su Rita Pavone

Successivamente, sempre Scanu ha tenuto a precisare che lui non voglia risultare per forza simpatico anche perché in palio c’è comunque la vittoria di una competizione.

In questo senso, il sardo non ha fatto mancare una piccola frecciatina anche alla sua tutor, Rita Pavone: “Io ho detto una cosa che è il segreto di Pulcinella. È normale che ci sia competizione. Nel senso, non che loro siano in gara tra di loro, ma comunque ogni tutor fa l’interesse del proprio, com’è giusto che sia. Però come certi tutor sono un po’ bassini con i voti, io vedo che la buona Rita è molto generosa. E a volte mi chiedo se ha capito che siamo in gara noi”.