“Fatti un bagno di umiltà”: Valerio Scanu nel mirino di Donatella Rettore

Ancora scintille durante la puntata di ‘Ora o mai più’ con Valerio Scanu preso di mira da Donatella Rettore. Ecco cosa è successo.

Stanno animando ‘Ora o mai più’ con alcuni siparietti di fuoco legati non solo alle loro esibizioni e votazioni. Stiamo parlando di Valerio Scanu, concorrente del nuovo programma guidato da Marco Liorni, e Donatella Rettore, tra i giudici/coach, abbinata ad un altro partecipante. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, tra i due ci sono stati nuovi scambi al veleno…

Valerio Scanu nel mirino di Donatella Rettore

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di ‘Ora o mai più’, al momento dell’esibizione di Valerio Scanu ci sono stati alcuni istanti di tensione. In particolare a seguito della performance del cantante con la sua maestra Rita Pavone, quando Liorni, conduttore del programma, gli ha domandato come mai fosse convinto di stare antipatico alle altre persone.

Donatella Rettore

In questo senso, Scanu ha spiegato che il suo discorso non fosse indirizzato a nessuno in particolare ma nonostante tali affermazioni, Donatella Rettore ha voluto replicare sentendosi, evidentemente, chiamata in causa.

“Io sul web non ci vado ma sento i tuoi commenti nelle clip”, ha sbottato la cantante. Poi rivolgendosi duramente all’artista più giovane: “Valerio, fatti un bel bagno di umiltà. Canti benissimo, ma un bel bagno di umiltà fa bene a tutti”.

Dal canto suo il cantante sardo ha ribadito: “Questo luogo comune potevi risparmiartelo, sei una delle persone che, prima di adesso mi stava più simpatica qui dentro”.

“Atteggiamento sbagliato”

Dopo aver avuto una prima parte di confronto, è stato il momento di dare il proprio voto e, anche in questo caso, la Rettore non ha voluto far mancare un appunto ai danni del cantante sardo.

La coach, infatti, ha scelto di dare un voto a Scanu non solo basato sulla esibizione canora, ma in generale su tutto: “Avrei potuto dargli dieci, ma la sufficienza è per il suo atteggiamento che va corretto“.

Insomma, la tensione tra i due sembra destinata a proseguire anche nelle prossime puntate…