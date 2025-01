GF, incidente per Eva Grimaldi: “È volata”

Momenti di apprensione al GF per un incidente a Eva Grimaldi che ha creato scompiglio cadendo a terra in circostanze pericolose.

Non solo le “solite” discussioni tra concorrenti al Grande Fratello. A tenere banco in queste ore, un piccolo incidente domestico verificatosi ai danni di Eva Grimaldi. La nota attrice, infatti, è stata vittima di una caduta che ha fatto spaventare tutti i presenti che hanno assistito alla scena. Per fortuna, non sembrano esserci state grosse conseguenze.

GF, incidente per Eva Grimaldi

Tra i vari personaggi che si stanno mettendo in luce in queste ultime giornate nella Casa del Grande Fratello, c’è sicuramente anche Eva Grimaldi che, adesso, è stata protagonista di una sfortunata caduta che sarebbe potuta costarle cara.

Imma Battaglia e Eva Grimaldi

Come è stata possibile osservare dalla diretta del GF ma anche da diversi filmati social condivisi dai seguaci della trasmissione sul web, la Grimaldi è stata vittima di una caduta potenzialmente pericolosa per la sua salute.

La donna, infatti, è inciampata mentre aveva in mano un bicchiere di vetro. “Oddio, Eva. Cosa è successo?”, si sono domandati gli altri concorrenti guardando la scena davanti ai loro occhi. “Con il bicchiere di vetro in mano, è volata“, hanno continuato gli inquilini descrivendo la scena della caduta della collega e andandola poi a soccorrerla.

Per fortuna, Eva ha subito rassicurato: “Sto bene, sto bene…”.

STO SOFFOCANDO MA È VOLATADJDKDHSJSHS pic.twitter.com/fpLUllWhZ0 — estanca (@xduecomenoi) January 25, 2025

La possibile visita di Imma Battaglia

Per la Grimaldi è stata, quindi, solo una caduta senza particolari conseguenze ma che indubbiamente ha fatto prendere a lei e agli altri compagni della Casa un grande spavento.

Nelle prossime ore, la stessa attrice potrebbe essere ulteriormente protagonista di qualche sorpresa da parte degli autori. Infatti, pare che a farle visita all’interno delle mura della Casa possa esserci la sua compagna Imma Battaglia. Staremo a vedere se Signorini, anche dopo questo spavento, concederà alla Grimaldi tale piacere.