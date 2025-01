Francesca Ferragni incinta ma è polemica per il commento di Marina Di Guardo

L’annuncio di Francesca Ferragni sulla nuova gravidanza e il commento di mamma Marina Di Guardo con annessa polemica.

Nelle scorse ore è arrivato il tenero annuncio di Francesca Ferragni sulla nuova gravidanza. La sorella di Chiara e Valentina, infatti, è di nuovo in dolce attesa. Tantissima gioia per lei e la sua famiglia, e ovviamente anche per mamma Marina Di Guardo che ha commentato il post con le parole della figlia. Un messaggio che, però, ha destato tanta attenzione…

L’annuncio di Francesca Ferragni sulla gravidanza

Dopo tante indiscrezioni, nelle scorse ore Francesca Ferragni ha annunciato la gravidanza bis che la vedrà diventare di nuovo madre. Un bellissimo momento per lei e per il marito che è stato festeggiato subito con tantissimi messaggi da parte di amici, parenti e fan.

Marina Di Guardo

Tra i vari messaggi ci sono stati anche quelli di Chiara Ferragni e dell’altra sorella, Valentina, ma pure quello di mamma Marina Di Guardo. Se per le parole di Chiara e Valentina non vi sono state particolari questioni, diverso il discorso per quanto scritto dalla signora Di Guardo.

La donna, come normale che fosse, ha voluto esprimere la propria gioia pubblicamente ma le sue parole hanno destato la replica di un utente che ha dato iniziato ad un piccola polemica.

Il commento di Marina Di Guardo e la polemica

Sotto al post di Francesca Ferragni, come detto, mamma Marina ha voluto commentare con gioia l’annuncio della figlia scrivendo: “Cucciolino/a non vediamo l’ora di abbracciarti!”, le sue parole.

“Ma chiamarlo bambino o bambina e difficile signora Marina? #chiedoperunamico”. Questa è stata la risposta di un utente verso la Di Guardo facendo capire che il primo termine usato, ovvero “cucciolino/a” non gli fosse piaciuto.

Pronta la seccata replica della donna: “Ma tuo figlio/a (o il tuo nipotino/a) lo chiami bambino/a? Non usi nessun epiteto affettuoso? #chiedoperunamicoanchio”.

Insomma, ogni scusa è buona per provare a rovinare un bel momento come l’annuncio di un nuovo bebè in famiglia. La brava Marina, però, ha saputo rispondere a modo chiudendo ogni questione.