Momento di grande emozione in tv su Canale 5 con Annalisa protagonista di una delle storie di C’è Posta Per Te con Maria De Filippi.

Non sono mancati i momenti di grande emozione nell’ultima puntata andata in onda di C’è Posta Per Te su Canale 5. Tra i vari ospiti è stato il momento anche della famosa cantante Annalisa, chiamata come sorpresa per Laura e Alberto, una coppia che nel 2023, alla vigilia di Natale, ha subito la perdita della loro figlia. A chiamarli in trasmissione sono state due amiche della compianta ragazza.

Annalisa a C’è Posta Per Te: la sorpresa

Tra le storie più intense dell’ultima puntata andata in onda di C’è Posta Per Te su Canale 5 c’è stata, senza dubbio, quella di Laura e Alberto, una coppia che alla vigilia di Natale del 2023 ha perso la propria figlia in un incidente.

A chiamarli in trasmissione sono state due amiche della compianta ragazza che hanno scelto di sorprenderli con la famosa cantante Annalisa.

Annalisa

Le due ragazze hanno subito spiegato le loro intenzioni verso la coppia di genitori della loro amica ormai scomparsa: “Promettiamo di fare tutto quello che avrebbe voluto fare Melania per loro”, hanno detto.

Tra i vari passaggi delle due ragazze anche l’intenzione di scusarsi per non essere riuscite a consolare i due nel modo migliore quando vi era stato il terribile lutto.

L’emozione in tv per la storia

Il modo per dire “scusa” e strappare un sorriso alla coppia è stato quello di invitare, come sorpresa, Annalisa. La cantante, ascoltando quanto detto dai protagonisti, non ha saputo resistere all’emozione: “Mi sento molto molto piccola vicino a voi, ho ascoltato la vostra storia, questa lettera, dice che siete dei genitori incredibili, non solo per i vostri figli, ma anche per loro, si sentono molto fortunate”, ha detto l’artista.

“Siete grandi, lo hanno raccontato loro, vedo una famiglia bellissima, vedo voi che siete veramente forti, siete stati capaci di dar forza non solo a voi stessi, ma anche a loro”, ha concluso porgendo poi un piccolo dono in una bustina con un bigliettino.