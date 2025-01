Lele Mora, la nuova vita: ecco cosa vende adesso al mercato

L’ex manager di tanti vip, Lele Mora, ha raccontato la sua nuova vita con una bancarella al mercato della quale va molto orgoglioso.

Per anni è stato al centro di tantissime notizie legate al mondo dello spettacolo e ai diversi personaggi per i quali faceva il manager. Stiamo parlando di Lele Mora che dopo essere stato in carcere è ripartito con una vita completamente diversa. A La Stampa, l’uomo ha raccontato la sua recente attività: la vendita di pellice al mercato di Torino…

Lele Mora, la bancarella di pellicce

Non ha alcun rimpianto rispetto al passato e sta molto bene anche così. Lele Mora ha raccontato a La Stampa la sua nuova vita lontano dai riflettori ma sempre con un occhio agli affari.

L’ex manager ha spiegato subito che “venditori si nasce” e anche per questo, a quanto pare, la sua nuova attività sta procedendo bene. L’uomo sta vendendo pellicce vintage al mercato di Torino. “Qualcuno mi ha detto: ‘guarda come ti sei ridotto, dalle stelle alle stalle’. Pensano che sia diventato povero. La verità è che io ho sempre fatto ciò che amo. E continuo anche oggi. Stare in mezzo alla gente comune mi piace, pure al mercato”.

Silvio Berlusconi

Facendo riferimento alla sua merce, l’uomo ha detto: “Bastano uno o due capi e la giornata è fatta. E poi quelli sono i prezzi pieni, noi facciamo sconti speciali. Questa costerebbe 3.500 euro, noi la diamo via a 800”.

L’amicizia con Silvio Berlusconi

Successivamente Mora ha parlato anche dell’amicizia con Silvio Berlusconi. “È stato un grande imprenditore, un genio. Silvio era molto simile a me. Andavamo davvero d’accordo e abbiamo condiviso 40 anni di profonda amicizia”, ha raccontato l’ex manager dei vip.

“Anche lui, come me partendo dal niente, è riuscito a fare grandi cose”, ha proseguito Mora. “Non ho mai dimenticato le mie origini, sono sempre stato una persona semplice, nemmeno il successo mi ha fatto perdere la bussola. A differenza di molte persone che mi hanno orbitato intorno, non ho mai avuto deliri di onnipotenza. Per diventare famoso basta poco, ma finire nel dimenticatoio è altrettanto facile”.