Francesca Ferragni è la sorella di Chiara Ferragni. Diversamente dall’imprenditrice digitale e da Valentina ha deciso di seguire un’altra strada.

Divertente, atletica e con la passione per l’odontoiatria: ecco chi è Francesca, la sorella di Chiara Ferragni. Diversamente sia dalla sorella maggiore che da Valentina, inoltre, Francesca ha deciso di non dedicare la sua vita ai social – anche se li usa ed è molto attiva – ma si è concentrata negli studi. Francesca, infatti, si è laureata in odontoiatria e lavora nello studio con papà Marco. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Francesca Ferragni, biografia

Classe 1989, Francesca Ferragni è nata a Cremona anche se non sappiamo precisamente quando. Secondogenita di Marina Di Guardo e Marco Ferragni, Francesca, diversamente dalle sorelle – con cui ha uno splendido legame – non ha mai avuto la passione per il mondo della moda nonostante vanti un profilo Instagram con oltre 1 milione di seguaci.

Come anche le sorelle, inoltre, si è trasferita a Milano dove vive e lavora e dove ha frequentato l’università e subito dopo aver conseguito la laurea ha cominciato a lavorare nello studio di papà Marco. Non abbiamo informazioni circa i suoi guadagni.

La vita privata di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni è fidanzata? La risposta è sì. Da oltre 10 anni, infatti, condivide la sua vita con Riccardo Nicoletti, anche se tutti lo chiamano semplicemente Riky. Come il cognato Fedez, inoltre, anche lui ha una grande passione per la musica, ma diversamente dal marito di Chiara Ferragni è più orientato verso il rock.

Non sappiamo come Francesca e Riky si siano conosciuti dal momento che -come già detto – diversamente dalle sue sorelle non ama parlare della sua vita privata. Sui social, però, soprattutto su Instagram i due amano condividere la loro quotidianità fatta e postano spesso foto da soli o in compagnia di tutta la famiglia.

Il 28 dicembre del 2021 su Instagram ha comunicato di essere in dolce attesa, postando una foto in compagnia del fidanzato:

Chi è Riccardo Nicoletti, fidanzato di Francesca Ferragni

In arte Riku,(nome anche del suo account Instagram) Riccardo Nicoletti è un chitarrista e suona in ben due band: gli Under Static Movement e i Rosco Dumn. Della sua vita privata, invece, non sappiamo moltissimo se non quello che condivide non solo con la fidanzata ma anche con il resto della famiglia di lei.

5 curiosità su Francesca Ferragni

-Ama viaggiare e scoprire posti sempre nuovi. Francesca ha deciso di aprire anche un blog dedicato proprio ai viaggi.

-Insieme alle sorelle, Valentina e Chiara, ha preso lezioni di pole dance

-Le piacciono i tatuaggi.

-Ama gli animali.

-Come il resto della sua famiglia, è ovviamente apparsa nella serie tv The Ferragnez, prodotta da Prime Video, quella che vede come protagonisti la sorella Chiara e Fedez ma anche le due famiglie

