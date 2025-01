Michelle Hunziker, party da urlo per il compleanno ma c’è una grande assenza…

Festeggiamenti spettacolari per il compleanno di Michelle Hunziker con tantissimi amici e parenti. Ma spicca un’assenza importante.

Sono state ore di grande gioia per la nota showgirl Michelle Hunziker che ha festeggiato con la compagnia dei suoi affetti e degli amici più cari l’arrivo dei 48 anni. Una super serata con tantissimi invitati per la bella svizzera che ha voluto con sé un folto gruppo di persone per rendere tutto ancora più magico. Non sono mancati volti celebri del mondo della tv e anche una particolare assenza…

Michelle Hunziker, super party con qualche assenza…

Dopo aver ricevuto i bellissimi auguri da parte della figlia Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker ha proseguito queste ore di gioia per lei, in occasione del suo compleanno, con un mega party nel famoso ristorante che si trova nella Galleria Vittorio Emanuele II, al Savini Milano.

Michelle Hunziker

Secondo quanto è stato possibile ricostruire via social, per la bella showgirl svizzera è stata una serata all’insegna della famiglia e degli amici. Tantissimi gli invitati alla festa: dalla figlia Aurora Ramazzotti con il compagno e futuro marito Goffredo Cerza, fino, ovviamente, ai colleghi e amici, Anna Tatangelo, Jake la Furia, Fabio Rovazzi, Nina Zilli e Katia Follesa.

Alla festa era presente anche Diletta Leotta che ha condiviso in prima persona uno scatto della serata. Da sottolineare, però, anche una grande assenza al party. Chi? Quella di Ilary Blasi. La grande amica della Hunziker non era presente, o almeno così è sembrato. La donna pare fosse a Roma, come mostrato dalle sue stories Instagram, magari per impegni di lavoro o per stare un po’ con Bastian Muller.

Le immagini e i ringraziamenti

Ad ogni modo il super party è andato alla grande e la stessa Michelle ha condiviso tramite un post Instagram un filmato con alcuni dei momenti più belli vissuti.

La donna ha poi voluto aggiungere una didascalia di ringraziamenti: “What a party!!! Che bello vedere i tuoi amici e famigliari divertirsi come i pazzi in modo autentico! Il più bel regalo! love u all”, ha scritto la presentatrice evidentemente molto felice e soddisfatta dei festeggiamenti.