“Sembro più vecchia io”: auguri speciali di Aurora Ramazzotti a mamma Michelle

Tanti auguri a Michelle Hunziker che ha ricevuto un messaggio speciale da parte di Aurora Ramazzotti per i suoi 48 anni.

Una giornata speciale che non poteva non vedere dei messaggi altrettanto speciali e unici. Stiamo parlando del compleanno di Michelle Hunziker che sui social ha già ricevuto un’ondata di affetto, anche da parte di sua figlia Aurora Ramazzotti che le ha dedicato una simpaticissima storia Instagram con parole super simpatiche.

Aurora Ramazzotti, gli auguri a Michelle Hunziker

Non potevano mancare gli auguri speciali di Aurora Ramazzotti a mamma Michelle Hunziker nel giorno del suo 48esimo compleanno. La giovane showgirl ha voluto omaggiare la madre pubblicando una simpatica e motlo sentita dedica per festeggiarla.

Aurora Ramazzotti

“Auguri alla mia super mamma! 48 anni e sembro più vecchia io!“, ha detto con grande ilarità la Ramazzotti pubblicando una foto insieme alla madre.

Poi, proseguendo sempre nel contenuto della sua storia Instagram: “A questo punto la mia unica speranza è quella di aver ereditato il gene ‘Benjamin Button’”, ha aggiunto facendo riferimento al famoso film con protagonista Brad Pitt in cui il protagonista nelle varie fasi della vita ringiovaniva invece di invecchiare.

Il messaggio della festeggiata

La stessa Michelle Hunziker, tramite i social, ha poi voluto farsi degli autoauguri speciali. “Oggi spengo una candelina in più ma voglio farlo a mio modo: con gratitudine e un bel pizzico di autoironia, che non guasta mai. Mi sono sentita di festeggiare giocando un po’ con le diverse ‘Michelle’ che sono stata e che sono oggi perché, diciamocelo… ogni età ha il suo fascino: si guarda indietro con un sorriso, si vive il presente con entusiasmo e si abbraccia il futuro con tanta curiosità. Ah, e visto che amo fare sorprese, su goovi.com trovate un pensierino speciale dedicato a voi: un piccolo regalo per festeggiare insieme… spero vi piaccia”.