“Non è il periodo migliore”: infortunio per Katia Pedrotti dopo i problemi del figlio

Sta provando a superare questo momento negativo Katia Pedrotti ma la fortuna non sembra essere dalla sua parte…

Avrebbe preferito iniziare questo 2025 in ben altro modo. Eppure, Katia Pedrotti sta provando a superare ogni difficoltà nella maniera migliore possibile. Dopo il giallo legato alle condizioni del figlio Tancredi, avuto con Ascanio Pacelli, ecco l’ex volto del GF raccontare di aver subito un piccolo infortunio a conferma del periodo “no”.

Katia Pedrotti, piccolo infortunio

Dopo le preoccupazioni legate ai problemi di salute del figlio, pare proprio che per Katia Pedrotti sia arrivata una nuova problematica. L’ex volto del GF, infatti, ha dovuto fare i conti con un nuovo imprevisto che sta rendendo ancora più complessa la sua quotidianità.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti

La donna, infatti, tramite i social, ha raccontato di essersi fratturata un dito del piede in modo piuttosto inaspettato. “Decisamente non il mio periodo migliore”, ha scritto Katia su Instagram rivelando la propria frustrazione.

Nonostante tutto, va detto, la Pedrotti, supportata anche dalla sua famiglia e dai suoi followers, non è disposta a perdere il suo senso dell’umorismo tanto che nella storia Instagram seguente ha detto: “Aspettando altri segni dell’universo”.

Il giallo sulle condizioni del figlio

Come detto, per la Pedrotti e Pacelli non è proprio un bel momento. A generare preoccupazione, infatti, erano state le parole relativamente alla salute del figlio. La coppia, dopo diversi messaggi ai fan, aveva chiesto privacy. “Vi chiedo anche la gentilezza e l’accortezza di non chiedermi: ‘che cos’ha, che cosa ha avuto, cosa è successo?’. Perché in questo momento è importante solo una cosa: che lui sta bene”, aveva detto la donna.

In questo senso Katia aveva annunciato che sarebbe tornata a lavorare sui social: “[…] Per cui io ricomincerò col mio lavoro social e chiedo la gentilezza a quelle persone poco sensibili, e forse con un minimo di tatto, di evitare di scrivere il messaggio: ‘Eh, guarda questa, il figlio non è stato bene e lei torna…'”.