“Non chiedetemi cosa ha avuto”: ansia per il figlio di Katia Pedrotti

Ancora mistero sulle condizioni di salute del figlio di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. Le parole della donna sui social.

Sono passati alcuni giorni dalle parole social di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli in merito ad una situazione complicata che i due starebbero vivendo per le condizioni del figlio Tancredi. Il ragazzino non sta bene ma non sono stati dati particolari dettagli riguardo a cosa gli sia capitato. In questo senso, la donna ha chiesto privacy sottolineando la necessità di tornare alla normalità.

Katia Pedrotti, le parole sul figlio

Nei giorni scorsi, come detto, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno raccontato alcune problematiche vissute dal figlio Tancredi. I due non hanno dato dettagli ma, a quanto pare, la situazione sarebbe importante.

“Ciao, rieccomi qui. Ho deciso di fare questa ‘stories’ nel luogo della nostra quotidianità, ovvero il mio bagno. Volevo ringraziarvi per il quantitativo di messaggi che mi avete mandato negli ultimi 10 giorni”, ha detto Katia.

“Mi avete scaldato il cuore, ci avete inondato d’affetto e in questo momento sono stati veramente di tanto, tanto aiuto”, ha proseguito la Pedrotti.

La donna ha voluto aggiungere ancora alcuni dettagli su quelli che saranno i prossimi step della famiglia: “Dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà un po’ diversa, ma che normalità sarà”.

La richiesta di normalità

La storia social della Pedrotti è poi andata avanti: “Vi chiedo anche la gentilezza e l’accortezza di non chiedermi: ‘che cos’ha, che cosa ha avuto, cosa è successo?’. Perché in questo momento è importante solo una cosa: che lui sta bene”.

A questo punto la donna ha spiegato di voler ricercare una sorta di nuova normalità tornando a lavoro: “Una donna, una mamma, un’amica, una sorella, una figlia, una compagna davanti alle difficoltà che la vita gli pone, deve comunque trovare la forza per ritornare alla sua normalità. Questo perché fa bene alla famiglia, fa bebe a Tancredi, ad esempio, perché fa bene anche a me”. E sottolinea: “Per cui io ricomincerò col mio lavoro social e chiedo la gentilezza a quelle persone poco sensibili, e forse con un minimo di tatto, di evitare di scrivere il messaggio: ‘Eh, guarda questa, il figlio non è stato bene e lei torna…’ […]”, ha detto ancora Katia.