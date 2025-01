Ecco quanto guadagna Cesara Buonamici al Grande Fratello: la giornalista dal 2023 è una delle opinioniste in studio del reality show.

Cesara Buonamici per molti anni l’abbiamo visto alla conduzione del TG5 ma, dal 2023, abbiamo imparato a conoscerla anche con altre vesti, quelle dell’opinionista al Grande Fratello. Nell’edizione 2023/2024 è stata infatti l’unica opinionista in studio nel reality show condotto da Alfonso Signorini e dall’edizione 2024/2025 accanto a lei, nello stesso ruolo, c’è Beatrice Luzzi, che l’anno prima è stata una delle concorrenti più amate del programma. Ma quanto guadagna Cesara Buonamici come opinionista la Grande Fratello? Vediamolo insieme.

Cesara Buonamici: quanto guadagna come opinionista al Grande Fratello

Né Mediaset né tantomeno la stessa Cesara Buonamici hanno mai ufficialmente dichiarato a quanto ammonta il cachet ricevuto dalla giornalista per il suo ruolo da opinionista del reality show. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Il Messaggero, però, Cesara Buonamici per partecipare al Grande Fratello riceverebbe un compenso che va da 10.000 ai 14.000 euro a puntata.

Alfonso Signorini – Cesara Buonamici

Insomma, il suo compenso per una stagione intera da opinionista al Grande Fratello si aggirerebbe tra i 250.000 e i 350.000 euro. Ricordiamo che ogni settimana vanno generalmente in onda in prima serata su Canale 5 due puntate in diretta del Grande Fratello, anche se in alcune settimane è stata trasmessa una sola puntata.

Cesara Buonamici, così come Beatrice Luzzi a partire dall’edizione 2024/2025, è presente in studio a tutte le puntate affiancando così il conduttore Alfonso Signorini. Il cachet previsto per la giornalista sarebbe simile a quello ricevuto dalle opinioniste che l’hanno preceduta al reality, ovvero Orietta Berti e Sonia Bruganelli: per questo motivo le indiscrezioni riportate da Il Messaggero appaiono veritiere. Certo, per avere la certezza servirebbe una conferma o da parte di Mediaset o da parte della stessa Cesara Buonamici riguardo alle cifre che circolano.