Amici, la Celentano ‘bastone e carota’: allievo in crisi

Momento compiti nella scuola di Amici con una busta arrivata ad un allievo da parte della maestra Alessandra Celentano…

Si fa sul serio nella scuola di Amici e i compiti dei professori assegnati agli allievi iniziano ad essere importanti. Chiedere a Dandy che nel corso dell’ultimo daytime del talent show andato in onda ha ricevuto una busta da parte della professoressa Alessandra Celentano. L’insegnante ha deciso di mettere alla prova il ballerino.

Amici, il compito della Celentano per Dandy

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi, è stato tempo di compiti da parte della maestra Alessandra Celentano.

La prof ha deciso di mettere alla prova il ballerino Dandy con una coreografia di modern che non è esattamente lo stile del giovane allievo.

Alessandra Celentano

La maestra, nell’assegnare il compito, ha sottolineato la grande stima a livello artistico verso il ragazzo ma, allo stesso tempo, ha spiegato di volerlo mettere alla prova in un genere non esattamente a lui congeniale.

In questo senso, Dandy non ha compreso esattamente il senso del compito e ha provato a spiegarsi con i compagni che gli hanno fatto capire come la Celentano, in realtà, non sia stata dura con lui ma che gli abbia, di fatto, fatto dei complimenti.

La reazione del ballerino

Al netto dei dubbi, Dandy ha subito provato la coreografia del compito confrontandosi con la sua insegnante, Deborah Lettieri ma facendo capire di essere un po’ in crisi.

“Non sei uno che ha studiato modern e classico quindi non puoi farlo come uno che l’ha studiato. Penso sia ovvio che lei voglia metterti alla prova. […]. Lavora tanto sulla tua testa”, ha proseguito la prof.

“Lo so, dovrei pensare alla testa. Non vorrei fare una figuraccia, vorrei farlo al meglio possibile ma neanche ridicolo, tra virgolette”, ha risposto l’allievo. “Sono un po’ così…”.