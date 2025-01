Giulia De Lellis, spuntano dei commenti di un noto volto di Uomini e Donne

Curioso retroscena svelato nelle ultime ore su Giulia De Lellis ma soprattutto su un volto fresco fresco di Uomini e Donne…

Da una ex Uomini e Donne ad un altro volto del programma di Maria De Filippi decisamente “più fresco”. Cosa hanno in comune Giulia De Lellis e Ciro, fresco di scelta da parte di Martina De Ioannon? Probabilmente nulla, tranne il fatto che il ragazzo, in passato, pare commentasse i post social della più famosa influencer e conduttrice…

Giulia De Lellis, Ciro Solimeni e i vecchi commenti

In queste ore è stato evidenziato un curioso retroscena che ha visto coinvolta Giulia De Lellis ma anche Ciro Solimeni, corteggiatore e scelta recentissima di Martina De Ioannon. Pare che il ragazzo fosse “pazzo” dell’influencer…

Giulia De Lellis

Attraverso una storia su Instagram, l’account molto seguito Very Inutil People ha pubblicato una foto dove si vede un vecchio post della De Lellis e un commento che parrebbe essere arrivato proprio dall’account di Ciro.

Il ragazzo sembrava essere letteralmente “pazzo” della bella Giulia tanto da scriverle: “Alla terza foto mi aspetti”.

Indubbiamente, il giovane voleva sottolineare la bellezza della De Lellis ma lo ha fatto in modo discutibile. Ad ogni modo non sembrano esserci stati ulteriori dettagli degni di nota sulla vicenda, ormai passata, ma che, però, ha certamente incuriosito il mondo del web.

La scelta di Martina De Ioannon

Per Ciro, infatti, è arrivata nelle ultime giornate la scelta da parte di Martina De Ioannon. La tronista doveva decidere con chi uscire da Uomini e Donne tra lui e Gianmarco e, alla fine, ha optato per Ciro (la scelta non è ancora stata trasmessa ma è stata annunciata dallo stesso dating show).

Siamo sicuri quindi che il “debole” per la De Lellis, sia decisamente passato e che Ciro sia andato avanti senza particolari problemi.