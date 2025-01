Dopo essere stata protagonista al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha deciso di sorprendere tutti con un annuncio importante.

Tornata sul piccolo schermo dopo un periodo di assenza, Jessica Morlacchi ha deciso di tornare al suo primo vero amore: la musica. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, infatti, la donna ha annunciato via social una sorpresa che ha spiazzato tutti in quanto decisamente inattesa: l’uscita di un suo singolo che avverrà a breve.

Jessica Morlacchi torna a fare musica: l’annuncio

La bellissima Jessica Morlacchi torna a fare musica e sulla scia della visibilità ottenuta al Grande Fratello, ecco arrivare l’annuncio a sorpresa di un suo singolo dal titolo ‘Ambaradam’. La donna lo ha svelato in queste ore sui social destando particolare clamore.

Jessica Morlacchi

Tramite un post Instagram con tanto di anteprima del pezzo musicale, ecco la Morlacchi sorprendere tutti con ‘Ambaradam‘, il suo ultimo pezzo in uscita tra qualche giorno.

“Questa è una sorpresa speciale per tutti NOI!”, ha scritto la ragazza. “‘Ambaradam’ sarà vostra da venerdì 24 Gennaio. Sono emozionatissima di tornare in musica”, le sue parole prima dei consueti ringraziamenti di rito.

Le reazioni

La Morlacchi ha quindi deciso di tornare a fare musica dopo tanto tempo e, questa volta, magari di sfruttare la recente visibilità ottenuta con la partecipazione al GF per fare il boom.

La notizia relativa al brano ha subito suscitato tantissime reazioni tra i fan. Sono stati, infatti, in molti a commentare in modo positivo l’annuncio della donna. “Bellissima Jessica il tuo nuovo disco. Dai che ce la farai a cantare e andare a Sanremo l’anno prossimo”, ha detto un utente con tanto di augurio per il futuro.

E ancora: “Non vedo l’ora di sentirla tutta già la amo troppo”, “Che bello, sono troppo contenta per te”, hanno commentato altri fan della bella Jessica.