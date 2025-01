“Nel bagno, li ho scoperti così”: retroscena a Ballando con le Stelle

Curiosi retroscena su Ballando con le Stelle e le coppie nate nella trasmissione. Le confessioni di Fabio Canino e Rossella Erra.

La recente edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa ma il programma di Milly Carlucci continua a far parlare. Protagonisti a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, nel pomeriggio di Rai 1, alcuni personaggi della trasmissione sulla danza, Fabio Canino e Rossella Erra che hanno raccontato aneddoti e retroscena decisamente scottanti…

Ballando con le Stelle, i retroscena sulle coppie

Indubbiamente, il programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, fa parlare non solo per i passi di danza, ma anche per le dinamiche che nascono tra i concorrenti ed in particolare tra danzatore professionista e “allievo/a”.

In questo senso, Fabio Canino e Rossella Erra hanno svelato alcuni retroscena su certe coppie nate proprio nello show di Rai 1.

Rossella Erra

“Tanti amori coperti a Ballando per non creare scandali inutili con le famiglie”, ha esordito Canino parlando con la Balivo e gli ospiti de ‘La Volta Buona‘. “Mi è capitato di incontrarli anche fuori dal programma e li ho dovuti sgridare, si sarebbero dovuti nascondere”, ha ammesso il giudice.

A fare eco a Canino pure la Erra che ha svelato un retroscena su Arisa e Vito Coppola che in passato avevano avuto una relazione nata proprio a Ballando: “Io li ho scoperti subito perché li ho visti nel bagno. Ho il camerino vicino al bagno e lì non ci sono le telecamere, quindi ho visto di tutto, vedevo gli atteggiamenti dolci, i gesti d’amore ancora prima di vederli sul palco”.

La coppia Guaccero-Pernice

L’ultima coppia in ordine cronologico ad essere stata protagonista a Ballando, invece, è quelal formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. I due, tra le altre cose, hanno pure vinto la recente edizione del programma di Rai 1 e in questi giorni stanno vivendo momenti indimenticabili portando avanti la loro relazione in modo speciale e intenso.