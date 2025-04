Nonostante la storia tra loro finita, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano ad essere nel cuore dei fan. Ecco il regalo al ragazzo.

Accusato di essere stato “protetto” durante il GF, Lorenzo Spolverato è tornato protagonista in queste ore chiamando in causa anche Shaila Gatta, sua ex. Al ragazzo, infatti, è arrivato un grande pacco regalo con dei doni da parte degli Shailenzo, ovvero i fan della ormai ex coppia. La reazione del giovane è stata particolare.

La fine della storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

La travagliata storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha decisamente caratterizzato questa edizione ora conclusa del Grande Fratello. I due sono stati spesso protagonisti di momenti “di passione”, spesso anche eccessiva e criticata. Un eccesso che, alla fine, si è concluso con la sorpresa in finale.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

La Gatta, infatti, già eliminata, è entrata nella Casa del GF durante la finalissima per lasciare Lorenzo utilizzando pure parole molto forti. “Questo non è un amore sano. Sono stata usata, poco amata, il nostro è stato un amore tossico. L’amore sano è fatto di comprensione, di tutela, tutela di come si tocca una donna, di come si litiga”.

Il regalo dagli Shailenzo: il video

Al netto della fine della loro relazione, Lorenzo e Shaila hanno comunque trovato il modo di far parlare di loro. Come? Grazie alla loro grande fanbase gli Shailenzo. In queste ore, infatti, Spolverato ha ricevuto un pacco regalo con diverse foto sue e della Gatta, a testimonianza dell’affetto di molti telespettatori.

La reazione di Lorenzo? Un po’ particolare: “Grazie per tutto questo. È meraviglioso, conserverò tutto. Grazie comunque. Vi ringrazio da parte di entrambi”, ha detto facendo riferimento ad un “grazie” anche da parte di Shaila che, per ovvie ragioni, non era con lui. “Questo supporto non è da dare per scontato. Siete una parte di vita. Vi porto nel cuore indipendentemente da quello che succede. È sicuramente un momento difficilissimo ed emozionante. Non dandolo per scontato credo che sia una delle emozioni più forti. Vi ringrazio tanto, vi amo”, ha detto il ragazzo come è stato possibile vedere da alcune clip circolate sul web.