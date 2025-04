Helena Prestes ne ha per tutti: “Lorenzo protetto. E Zeudi…”

Dopo la fine del Grande Fratello, tempo di Tapiro d’Oro per Helena Prestes che si è tolta qualche sassolino sui concorrenti del reality.

Il secondo posto al GF e il piccolo incidente alla festa successiva alla finale sono già un ricordo per Helena Prestes che, però, evidentemente aveva ancora qualche sassolino da togliersi. E così, intercettata da Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d’Oro, ha deciso di parlare liberamente pungento alcuni ex inquilini della Casa.

Helena Prestes, il commento dopo il GF

Al netto della seconda posizione ottenuta al Grande Fratello, Helena Prestes ha spiegato di essere rimasta molto contenta del risultato ottenuto e anche di quanto ha potuto ottenere da questa esperienza. Intercettata dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, per la consegna del Tapiro d’Oro, infatti, la modella ha detto: “Ho pensato che se avessi vinto avrei potuto comprarmi una casa, e invece…”.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

Poi sull’esito della finale: “Mi sono sentita vincitrice perché ho trovato l’amore”, ha aggiunto facendo evidentemente riferimento al bellissimo rapporto instaurato con Javier Martinez con il quale è fidanzata da qualche tempo e con il quale si è trovata al momento della consegna del premio da parte del tg satirico.

Le antipatie e la frecciata a Lorenzo Spolverato

Aldilà dei commenti di circostanza, però, la Prestes, stuzzicata da Staffelli, si è lasciata andare anche a commenti ben più pungenti. Per esempio, per quanto riguarda le antipatie: “Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice… Zeudi Di Palma”, ha detto facendo i nomi dei tre ex coinquilini. E su Zeudi ancora: “Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti. Amici amici e poi ti rubano la bici”.

Sempre parlando con l’inviato di Striscia, poi, ecco la frecciata anche su Lorenzo Spolverato: “Lui protetto? No, secondo me era protetto da una forza che non conosco. Magari da un ‘Grande Fratelliño'”, ha punzecchiato Helena.