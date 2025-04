“Incidente” dopo la finale del GF: cosa ha combinato Helena Prestes

Dopo la finale del Grande Fratello, alcuni concorrenti sono stati protagonisti con diverse feste. Curioso quanto accaduto a Helena Prestes.

Il Grande Fratello si è concluso con la vittoria di Jessica Morlacchi. Al secondo posto si è classificata Helena Prestes che durante il reality è stata protagonista di diversi momenti, alcuni forti e polemici e altri molto divertenti. Anche dopo la fine del programma, però, la modella ha fatto parlare con un simpatico episodio avvenuto in albergo e documentato via social da chi era presente.

GF, Helena Prestes e il commento dopo il reality

Terminata l’esperienza al Grande Fratello, Helena Prestes tornerà piano piano alla vita di tutti i giorni. Intanto, però, è stato momento di bilanci e anche di festeggiare insieme ad alcuni amici e alcuni compagni di avventura conosciuti nella Casa. Prima, però, a caldo, la donna aveva voluto raccontare le proprie emozioni al termine della finalissima.

Infatti, ancora negli studi del GF, la Prestes ai canali ufficiali del reality aveva detto: “Grazie mille a tutti quelli che mi hanno votato e che hanno tifato per me. Mi sento anche io vincitrice, perché nella vita si vince anche altro, e io ho vinto il vostro amore, l’amore e l’amicizia, perché questa cosa con Jessica è vera e questo è un esempio vero per tutte le persone. Vi amo, grazie mille. Restate con me!”.

“Incidente” in albergo: il video

Dopo la finalissima, invece, ecco la reunion in albergo con alcuni amici e, ovviamente, con il suo Javier Martinez. La Prestes, però, come suo solito, ha fatto un po’ di caos. Infatti, per la ragazza si è creato un piccolo “incidente”. Come mostrato dai presenti in hotel, ad una festa dopo la finale del GF, Helena per errore ha fatto scattare l’allarme antincendio. “Chi poteva essere?”, si sente dire nella clip da Martinez con il sorriso. Per fortuna, però, non dovrebbe essere accaduto nulla di più.