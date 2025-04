Zeudi torna a parlare dopo il GF: come ha risposto alle critiche

Dopo la fine del Grande Fratello, Zeudi Di Palma è tornata a mostrarsi sui social anche per rispondere a qualche critica di troppo.

Non solo l’iniziativa dei fan con tanto di raccolta fondi in suo favore. Zeudi Di Palma, dopo la fine del Grande Fratello, è tornata a parlare per fare il punto sull’esperienza e rispondere, a tono, a qualche critica di troppo ricevuta per la sua permanenza nel reality e certe dinamiche che si sono instaurate nella Casa più seguita d’Italia.

Zeudi Di Palma: le prime parole dopo il GF

Tramite le sue stories social su Instagram, Zeudi Di Palma ha voluto parlare dopo la fine del Grande Fratello. La ragazza era tra le favorite o almeno così sembrava visto poi l’esito ben diverso della finalissima del GF. Ad ogni modo, la ex Miss ha confermato di avere un grande seguito e, per questo, ha voluto scherzare: “Mi hanno seguita da 138 nazioni, non me l’aspettavo davvero. Devo imparare un po’ di lingue, anche l’inglese non lo so benissimo, ma adesso mi applicherò per parlare con tutti voi”, le sue parole.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Poi, facendo un bilancio di quanto vissuto: “Ho vinto, ragazzi io ho vinto, mi sono divertita, arrabbiata, emozionata. Ho ricevuto tantissimi regali, soprattutto dal Brasile, ma anche dalla Tunisia, dalla Svizzera, dal Cile, dal Perù, da tantissimi paesi. Ieri sera fuori dagli studi eravate tantissime”. Non manca poi un passaggio anche sulla vincitrice: “Sono felice per Jessica, meritava di vincere. Ho già sentito Chiara, ora si sta vivendo la sua famiglia, dopo ci risentiamo”, ha aggiunto la Di Palma.

La risposta alle critiche

Nel corso del suo bilancio, Zeudi ha anche colto l’occasione per rispondere alle critiche ricevute. A chi le chiedeva come avesse affrontato il tutto, la ragazza ha detto: “Bene, si prendono benissimo le critiche. Anche poco prima di uscire Alfonso mi ha detto ‘Zeudi le persone o ti amano o ti odiano’. Io l’ho capito al Grande Fratello. Solo che fuori l’ho capito di meno, perché quando capisco che qualcuno non vuole interfacciarsi con me o comunque ha delle emozioni in negativo nei miei riguardi, come invidie, gelosie, io mi distacco e mi dissocio e prendo un’altra strada”.

Proprio sugli haters, Zeudi ha aggiunto: “[…] Ci sono amatori come odiatori e ci sta, va benissimo. Ma non è quello che mi scalfisce. Anzi, se ci sono tanti odiatori, significa che ci saranno anche tanti amatori”.