“Nuovo amore per Elena D’Amario”: la foto con un misterioso ragazzo

Presunto nuovo amore per la nota ballerina e giudice di Amici, Elena D’Amario. L’indiscrezione con tanto di foto sulla danzatrice.

Il Serale di Amici è iniziato con diverse eliminazioni già avvenute. Tra le protagoniste della fase finale del talent c’è anche Elena D’Amario, ballerina professionista, che è stata promossa per l’occasione a giudice. La donna sta facendo molto bene sotto queste nuove vesti ma, allo stesso tempo, sta facendo parlare per questioni legate ad argomenti ben differenti. Quali? Quelle amorose…

Elena D’Amario: la storia finita con Massimiliano Caiazzo

Nel corso degli ultimi mesi, Elena D’Amario è stata spesso al centro dell’attenzione dei media per quanto riguarda la sua evoluzione professionale ma anche per quanto concerne la sua vita privata. Nello specifico, ormai dalla scorsa estate, la ballerina professionista era parsa sempre più distante da colui che adesso è diventato il suo ex fidanzato, Massimiliano Caiazzo.

Elena D’Amario – www.donnaglamour.it

La loro storia era diventata pubblica circa attorno a marzo 2023 ma è sempre rimasta lontana dalle luci dei riflettori. Dopo circa un anno, però, come detto, le cose sarebbero cambiate e i primi segnali di rottura si sarebbero mostrati quando Elena e Massimiliano hanno optato per trascorrere l’estate 2024 separati. Ora non sembrano esserci più dubbi sul fatto che la loro storia sia finita. Ancora di più adesso che Diva e Donna ha ipotizzato un nuovo amore per la ballerina.

Il presunto nuovo amore: la foto

Il settimanale Diva e Donna, infatti, tramite il suo ultimo numero ma anche via social, ha fatto sapere come la bella ballerina e ora giudice di Amici sarebbe stata pizzicata in dolce compagnia. “Elena D’Amario ha un nuovo amore“, ha fatto sapere il media. “Archiviata la storia con l’attore di ‘Mare fuori’ Massimiliano Caiazzo, la ballerina, nuovo giudice del serale di ‘Amici’, si fa vedere con un bel ragazzo moro“.

Al momento non sono noti altri dettagli ma, a quanto pare, la danzatrice potrebbe aver intrapreso una nuova relazione. Tutti i dettagli e le altre indiscrezioni sulla presunta storia sono poi stati forniti nel nuovo numero del settimanale.