“Fedez Bimbomin**a”: Selvaggia Lucarelli batte il rapper davanti ai giudici

Non solo le novità imprenditoriali di Selvaggia Lucarelli e del suo compagno Lorenzo Biagiarelli. La penna graffiante è tornata agli onori della cronaca mondana per un caso di presunta diffamazione ai danni di Fedez che era stato da lei definito “bimbominkia”. La vicenda, finita davanti ai giudici, pare essersi conclusa a favore della Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli: il caso di diffamazione a Fedez

Sembra aver trovato la parola fine una vicenda legata ad una presunta diffamazione da parte di Selvaggia Lucarelli ai danni di Fedez. I fatti in questione risalirebbero al 9 giugno 2023 quando la penna graffiante aveva scritto su Instagram alcuni commenti in merito a dei contenuti pubblicati da Fedez e da Luis Sal, ex conduttore di ‘Muschio Selvaggio’.

In quella circostanza, la Lucarelli aveva detto, tra i vari passaggi: “A parte che questa roba rasenta la genialità per lo stile con cui è stata realizzata […]. Luis ha usato intelligenza e ironia confermando la sensazione comune su chi tra i due fosse quello intelligente in Muschio Selvaggio. Poi Luis Sal è il primo ex collaboratore ed ex amico di Fedez che dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di Fedez, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il Bimbomikia frontalmente, con un certo coraggio”. Proprio l’ultimo passaggio aveva portato il rapper ad accusare la Lucarelli di diffamazione.

La decisione del giudice

Ora, la vicenda pare essersi conclusa con la Lucarelli che “battuto” Fedez. Come riportato da AGI, infatti, il giudice ha giudicato le frasi della penna graffiante non punibili. “Il giudice ha ritenuto che quell’espressione non fosse offensiva tanto più che, come abbiamo sostenuto, è lo stesso Fedez a utilizzarla in alcuni suoi testi, come nel caso di ‘Bimbiminkia4life in cui si legge: ‘Noi bimbiminkia4life’ e anche nella canzone ‘Polaroid’. L’espressione, come suggerisce anche la Treccani, indica un comportamento infantile“, ha fatto sapere Barbara Indovina che assiste Lucarelli ad AGI. Per i legali del rapper, invece, quelle parole sarebbero, invece, state offensive in quanto atte ad indicare uno scarso quoziente intellettivo.