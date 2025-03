Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: progetto speciale insieme, di cosa si tratta

Una novità importante per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: l’annuncio sul nuovo progetto con un significato speciale.

Dopo aver parlato delle querele ricevute in tv, ecco Selvaggia Lucarelli tornare protagonista e farlo insieme al suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. I due, infatti, hanno intrapreso un nuovo percorso insieme che riguarda un progetto imprenditoriale che li vedrà, a tutti gli effetti, soci in una società chiamata ‘Boutade‘.

Il progetto di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Novità importanti nella vita di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, almeno in termini lavorativi e imprenditoriali. La coppia, infatti, tramite la newsletter della penna graffiante, ha annunciato di aver intrapreso un percorso interessante insieme nel settore dell’editoria e della comunicazione aprendo una società ‘Boutade’.

Lorenzo Biagiarelli – www.donnaglamour.it

“Il 20 settembre ho aperto una società con Lorenzo Biagiarelli che si occuperà di un po’ di cose”, ha spiegato la Lucarelli nella sua newsletter a pagamento. Da quanto si è appreso, tale società si propone di sviluppare una serie di progetti editoriali, con un focus particolare su documentari e podcast. Lei e il compagno saranno i protagonisti principali nella creazione e nello sviluppo di queste opere, ma ci sarebbe l’intenzione di dare spazio anche ad altre idee.

La scelta del nome

Dietro questa novità nella vita professionale dei due, ci sarebbe anche una nota romantica. Infatti, il nome della società, ‘Boutade’ non è stato scelto a caso. Da quanto spiegato dalla Lucarelli, infatti, esso rappresenta un omaggio alla loro storia d’amore. La bella Selvaggia ha rivelato che ‘Boutade’ è stata la prima parola che Biagiarelli le ha scritto quando si sono incontrati, e che entrambi hanno deciso di tatuarsi questa parola sulla clavicola. In questo senso, il nome rappresenta non solo il loro legame, ma anche l’inizio di una nuova fase della loro vita insieme, anche da imprenditori.

Da quanto si apprende, il 4 aprile verrà lanciato un podcast originale in quattro puntate, scritto e realizzato da Biagiarelli. Si tratterà del primo tassello di questa nuova avventura.