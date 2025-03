Simona Ventura: “60 anni? Non me li sento proprio. Ho un sogno”

Arrivata alla soglia dei 60 anni, Simona Ventura si è raccontata a tuttotondo in una bella intervista tra famiglia, lavoro e sogni futuri.

Confermata la sua presenza nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Simona Ventura che in queste ore (il 1° di aprile) festeggia i suoi 60 anni. Per l’occasione, la mitica conduttrice è stata intervistata da Gente raccontando aspetti della sua vita, privata e lavorativa, rimasti ancora segreti. Tra i vari passaggi, anche un sogno molto romantico per il futuro.

Simona Ventura: 60 anni e la famiglia

Nel corso dell’interessante intervista rilasciata a Gente, Simona Ventura ha avuto modo di raccontare in che modo stia vivendo l’essere ormai giunta a 60 anni. “Non me li sento proprio. Mi dicono sempre che sono un’adolescente di ritorno. E quando le amiche di Chivasso mi mettono in guardia: ‘Vedrai, cambia tutto’, io tocco ferro, perché oggi io sto veramente bene. Mi sento regina della mia vita”.

Quando si tratta di parlare di famiglia, poi, Super Simo è molto diretta: “Non è quella del Mulino Bianco, ma è unita e ci vogliamo bene. Nel lavoro mi fa affrontare ogni cosa con forza e col sorriso. La mattina prego e ringrazio: mi reputo molto fortunata“.

La vita e il sogno futuro

Tra i vari passaggi dell’intervista a Gente, anche alcuni aspetti della sua carriera e dei trascorsi di vita: “Ho 65 programmi all’attivo, quasi 40 anni di carriera. Ho vissuto tante vite in una, spesso su un otto volante. Sono caduta ma mi sono sempre rialzata. Non mi sono mai abbattuta e ho sempre guardato avanti”.

E ancora: “Ho vissuto tante vite in una, spesso su un otto volante: alti e bassi, momenti di auge, altri meno, sono caduta ma mi sono sempre rialzata. Ho sempre guardato avanti senza abbattermi”, ha ribadito. Poi, dando uno sguardo al futuro: “Sogni? Andare avanti con i progetti che ho con mio marito Giovanni Terzi e continuare con la tv”.