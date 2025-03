Ad Affari Tuoi c’è tanta scaramanzia ma gli amuleti non sempre danno i risultati sperati. Ecco una strana reazione di Stefano De Martino.

Affari Tuoi non è solo il gioco dei pacchi. Grazie a Stefano De Martino, la trasmissione si è trasformata in un vero e proprio show. Il presentatore, oltre a far sorridere con i suoi balletti, si prende spesso la scena per il modo di approcciare con i concorrenti. Anche nel corso dell’ultima puntata, eccolo protagonista “contro” un particolare amuleto, un Daruma.

Stefano De Martino e il damura ad Affari Tuoi

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 27 marzo 2025, il conduttore Stefano De Martino si è reso protagonista di un gesto singolare che ha catturato l’attenzione del pubblico. La concorrente Michelle, rappresentante della Valle d’Aosta, aveva portato con sé un Daruma, tradizionale amuleto giapponese simbolo di perseveranza e buona fortuna.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Tuttavia, nonostante la presenza del talismano, la partita ha preso una piega sfortunata, con l’apertura di pacchi contenenti le somme più elevate. L’episodio ha fatto seguito a qualcosa di avvenuto in precedenza sempre con un Daruma che, anche in quella circostanza, non aveva affatto portato bene a chi stava giocando.

Il gesto del conduttore: il video

A quel punto, De Martino, di fronte alla serie di risultati negativi, ha deciso di intervenire in modo scherzoso ma deciso: ha preso il Daruma e, dopo averlo ben ben stretto tra le mani lo ha lanciato verso l’alto facendolo cadere e rompendolo. “Non mi portate più i Daruma!”. Questo gesto, diventato virale sui social con diverse clip commentatissime, pur essendo stato compiuto in tono ironico, ha evidenziato la frustrazione per l’andamento poco favorevole della partita.

Va detto, perl, che non è la prima volta che il buon Stefano si lascia andare a gesti plateali durante la conduzione di Affari Tuoi. In precedenti occasioni, ha lanciato pacchi fuori dallo studio o ha utilizzato indumenti di spettatori nel tentativo di invertire la sorte dei concorrenti. Queste azioni, sebbene insolite, hanno fatto in modo di creare momenti di leggerezza e coinvolgimento ancora più intensi con il pubblico presente e soprattutto con quello a casa.