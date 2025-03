Stefania Orlando: la lettera inaspettata dopo gli insulti ricevuti

Momento molto particolare per Stefania Orlando che ha ricevuto una lettera molto dolce e ha voluto condividerne alcuni passaggi sui social.

Nelle scorse ore Stefania Orlando è stata vittima di una serie di insulti pesantissimi sui social. La donna aveva subito replicato a tono ma, evidentemente, aveva accusato il colpo. A darle una mano a “rialzarsi” ci ha pensato una inaspettata lettera ricevute in queste ore che la stessa showgirl ha voluto rendere in parte pubblica.

Stefania Orlando insultata sui social

Sono state ore piuttosto complicate per Stefania Orlando che sui social ha subito una serie di insulti terribili che hanno fatto riferimento alla sua condizione di “mancata maternità”. La donna, infatti, ha ricevuto dei messaggi pubblici su X nei quali le si contestava il fatto di non essere diventata madre e che, di fatto, sia stata una sorta di fortuna per il figlio non avuto.

In questo senso, il messaggio dell’hater era stato: “Una cosa bella c’è, che non sentirà mai il profumo della pelle di un figlio. È stata ed è marcia dentro”. Frase terribile alla quale la stessa Stefania aveva risposto a tono sottolineando come fosse inconcepibile ricevere parole di questo tipo da parte di un utente social.

La lettera ricevuta

A seguito dei fatti, la Orlando è possibile sia rimasta un po’ scossa. Per fortuna, a mandarle quella che lei stessa ha definito una “carezza” è stata la mamma di Tommaso Franchi, concorrente del Grande Fratello con cui la donna ha legato parecchio, che le ha scritto una lettera.

A raccontare il contenuto della missiva ricevuta è stata, come detto, proprio la Orlando che con una storia social ha spiegato: “Volevo pubblicamente ringraziare la signora Ginevra, la mamma di Tommaso Franchi, che mi ha scritto una lettera aperta. Mi ha mandato una carezza, una inaspettata carezza […]. Mi ha scritto cose bellissime che sono state un balsamo per la mia anima. Grazie Ginevra spero di conoscerti presto”.